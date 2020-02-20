Экономика
Российская газетаНазваны регионы, в которых в 2020 году больше всего вырастет зарплата
Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% - это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%.
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с чего всё началось
Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% - это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%. При этом рост реальных доходов (зарплата в них составляет лишь часть) будет незначительным.Российская газетавчера в 21:00
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Собираемся и переезжаем: названы регионы, где зарплата будет расти как на дрожжах
MagadanMedia.ruвчера в 23:10
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