Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес возглавляют Калининградская область, Хабаровский край, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Нижегородская область, Москва, в каждом из которых на долю работников малых и микропредприятий приходится более 20% общей численности рабочей силы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес

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