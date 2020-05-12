Экономика
РИА НовостиНазваны регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес возглавляют Калининградская область, Хабаровский край, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Нижегородская область, Москва, в каждом из которых на долю работников малых и микропредприятий приходится более 20% общей численности рабочей силы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
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Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости 20:04
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне
Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС вчера в 05:29
Общество
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru вчера в 09:11
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24».
В курсе.ру 09:23
Политика
Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
Политика
Власти США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине
Ведомства планируют публично обвинить хакеров из Китая в попытках получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.
News.ru 11:36
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
RT на русском 04:48
Наука
Ученые нашли неожиданную причину ожирения человека
Evo-rus.com 09 мая в 04:25
Шоу-бизнес
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Mockva.ru 20:43
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Здоровье
Ученый назвал условие повышения точности прогнозов по эпидемии COVD-19
В России выявлено свыше 221 тыс. случаев COVID-19, выздоровели более 39,8 тыс. человек, умерли более 2 тыс. Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф.
Известия 21:50
Здоровье
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Как уточнила биолог, эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента.
РИА Новости 21:05
Наука
Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса
Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса.
Lenta.ru 22:22
Общество
В Бурятии учредят медаль за борьбу с коронавирусом
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству региона учредить медаль за заслуги в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 22:05
Футбол
Канделаки: «Мне смешно видеть, как наши „эксперты“ сливают Cёмина»
Известная журналистка Тина Канделаки, которая возглавляет телеканал Матч-ТВ, поздравила главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина с днём рождения.
Sport.ru 12:14
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Армия и оружие
Иранский фрегат затопил во время учений дружественный ракетный катер
Инцидент произошел во время маневров в Оманском заливе. Подробностей иранские власти не сообщают.
Эхо Москвы вчера в 23:18
Происшествия
На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа
Российская газета 21:08
Хоккей
Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне (The Athletic)
Форвард Кирилл Капризов, вероятно, не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне, если его возобновят, сообщает The Athletic.
Sports.ru 18:00
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
В Ленобласти разрешили работать музеям и кинотеатрам
В Ленинградской области кинотеатрам и музеям разрешат работать с 12 мая, однако ряд ограничений сохранится.
РБК 17:33
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
Происшествия
Борт «Почты России» вернулся в аэропорт Красноярска из-за проблем с шасси
Борт "Почта России" возвращается в аэропорт Красноярска из-за проблем с шасси, сообщили РИА Новости в аэропорту.
РИА Новости 23:31
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что узнает о молодежи благодаря «ДОМу-2»
66-летняя Любовь Успенская сообщила, что отвлечься от грустных мыслей ей помогает реалити-шоу «ДОМ-2».
StarHit.ru 23:00
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
Общество
В Ростовской области официально пока не отменили режим самоизоляции
Все ограничения действуют до особого распоряжения, - сказали в правительстве.
Rostof.ru 14:11
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17