Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес

Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес возглавляют Калининградская область, Хабаровский край, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Нижегородская область, Москва, в каждом из которых на долю работников малых и микропредприятий приходится более 20% общей численности рабочей силы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
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Эксперты выяснили, на каком месте Саратовская область находилась по вовлечению населения в малый бизнес до пандемии

Версия-Саратов23:15

Составлен рейтинг регионов России по вовлеченности жителей в малый бизнес

Телеканал 360°22:31

В Ленобласти оборот малого бизнеса в 2019 году составил 431,2 млрд рублей

Online47.ru18:55

Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес

РИА Новости17:16
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Общество

Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости 20:04
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС вчера в 05:29
1,1K
Общество

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru вчера в 09:11
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24».
В курсе.ру 09:23
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Политика

Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая

Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
Политика

Власти США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине

Ведомства планируют публично обвинить хакеров из Китая в попытках получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.
News.ru 11:36
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Происшествия

Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова

RT на русском 04:48
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Наука

Ученые нашли неожиданную причину ожирения человека

Evo-rus.com 09 мая в 04:25
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Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии

Mockva.ru 20:43
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
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Здоровье

Ученый назвал условие повышения точности прогнозов по эпидемии COVD-19

В России выявлено свыше 221 тыс. случаев COVID-19, выздоровели более 39,8 тыс. человек, умерли более 2 тыс. Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф.
Известия 21:50
Здоровье

Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19

Как уточнила биолог, эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента.
РИА Новости 21:05
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Наука

Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса

Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса.
Lenta.ru 22:22
Общество

В Бурятии учредят медаль за борьбу с коронавирусом

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству региона учредить медаль за заслуги в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 22:05
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Футбол

Канделаки: «Мне смешно видеть, как наши „эксперты“ сливают Cёмина»

Известная журналистка Тина Канделаки, которая возглавляет телеканал Матч-ТВ, поздравила главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина с днём рождения.
Sport.ru 12:14
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

Известия 17:38
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
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Происшествия

Нарушители самоизоляции напали на полицейских в Екатеринбурге

РЕН ТВ 18:50
Армия и оружие

Иранский фрегат затопил во время учений дружественный ракетный катер

Инцидент произошел во время маневров в Оманском заливе. Подробностей иранские власти не сообщают.
Эхо Москвы вчера в 23:18
Происшествия

На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа

Российская газета 21:08
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Хоккей

Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне (The Athletic)

Форвард Кирилл Капризов, вероятно, не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне, если его возобновят, сообщает The Athletic.
Sports.ru 18:00
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
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Общество

В Ленобласти разрешили работать музеям и кинотеатрам

В Ленинградской области кинотеатрам и музеям разрешат работать с 12 мая, однако ряд ограничений сохранится.
РБК 17:33
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
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Происшествия

Борт «Почты России» вернулся в аэропорт Красноярска из-за проблем с шасси

Борт "Почта России" возвращается в аэропорт Красноярска из-за проблем с шасси, сообщили РИА Новости в аэропорту.
РИА Новости 23:31
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская призналась, что узнает о молодежи благодаря «ДОМу-2»

66-летняя Любовь Успенская сообщила, что отвлечься от грустных мыслей ей помогает реалити-шоу «ДОМ-2».
StarHit.ru 23:00
Политика

Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию

Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
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Общество

В Ростовской области официально пока не отменили режим самоизоляции

Все ограничения действуют до особого распоряжения, - сказали в правительстве.
Rostof.ru 14:11
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Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
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