Общество

Newsroom24Newsroom24Нижегородская область обошла Москву по вовлеченности в малый бизнес

Согласно информации, в Нижегородской области доля работников малых предприятий в общей численности рабочей силы составила 21,8%, а оборот таких предприятий - 1295,6 млрд рублей. Первое место в рейтинге заняла Калининградская область, где малом бизнесе заняты 23,8% общей численности рабочей силы.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес — 2020

Самая высокая вовлеченность населения в малый бизнес отмечается в Калининградской области, Хабаровском крае и Санкт-Петербурге, где на долю сотрудников малых и микропредприятий приходится более 23% общей численности рабочей силы.
РИА Новостивчера в 20:04

Подробнее о событии

Северный Кавказ занял последнее место по числу лиц, занятых в малом бизнесе

REGNUM04:57

Составлен рейтинг регионов России по вовлеченности жителей в малый бизнес

Телеканал 360°вчера в 22:31

Татарстан вошел в топ-10 регионов по вовлеченности населения в малый бизнес

БИЗНЕС Online00:40

Эксперты выяснили, на каком месте Саратовская область находилась по вовлечению населения в малый бизнес до пандемии

Версия-Саратоввчера в 23:15

Петербург в тройке регионов по вовлеченности горожан в малый бизнес

Петербургский дневник01:01

В Ленобласти оборот малого бизнеса в 2019 году составил 431,2 млрд рублей

Online47.ruвчера в 18:55

Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес

РИА Новостивчера в 17:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Общество

Пескова госпитализировали с коронавирусом

BFM.ru 08:43
81
Экономика

Госдума поддержала освобождение от НДФЛ выгоды от кредитных каникул

Госдума приняла в первом чтении и в целом законопроект, предусматривающий освобождение от НДФЛ материальной выгоды, полученной заемщиком в период кредитных каникул.
Rambler News Service 07:19
Общество

Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в России

Президент России Владимир Путин заявил, что принято решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом с 3 лет до наступления 16 лет.
Московский Комсомолец вчера в 09:38
2,1K
Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
5,6K
Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
203
Общество

В Краснодарском крае назвали дату возобновления работы курортов

Власти Краснодарского края намерены с 1 июня разрешить работу предприятий санаторно-курортного комплекса, у которых есть медицинские лицензии.
РБК 09:07
107
Музыка

Гитару Курта Кобейна продадут на аукционе

Ревизор.ру 04:04
8
Экономика

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
101
Политика

Депутаты Госдумы работают в зале заседания в масках и перчатках

Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
REGNUM 05:13
39
Общество

Турпоездки внутри страны предложили разрешить с 1 июня

Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
48
Единоборства

Майк Тайсон выложил видео подготовки к возвращению на ринг

РБК 09:45
Технологии

Вторая версия сети Ethereum выйдет в июле. Бутерин не согласен

Переход Ethereum на вторую версию сети может произойти в июле, сообщил в понедельник, 11 мая, портал Coindesk со ссылкой на слова создателя криптовалюты Виталика Бутерина.
РБК 08:01
Происшествия

Следствие по делу Босова проверит две версии гибели бизнесмена

У следствия есть две версии причин смерти миллиардера Дмитрия Босова — самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
РБК 09:27
Здоровье

В Пермском крае назвали недостоверной статистику по коронавирусу в мае

В Пермском крае к 12 мая был выявлен 781 случай заражения коронавирусом, за сутки врачи поставили диагноз 28 больным COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 08:49
Единоборства

Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая

Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.
RT на русском вчера в 16:03
Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
343
Общество

В Липецкой области приостановили режим самоизоляции

Губернатор Липецкой области 12 мая на заседании оперативного штаба, предложил приостановить действие пропускного режима и режима обязательной самоизоляции на всей территории области.
Kursk.com 09:20
9
Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
14
Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания

Возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.
РБК 09:30
807
Экономика

«Роснефть» сократит инвестпрограмму на 200 млрд рублей

По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб.
Коммерсантъ 07:35
338
Энергетика

В России снизились цены на бензин

Сильнее всего стоимость АИ-95 упала в Южном федеральном округе – на 4 копейки, до 47,82 рубля, при этом средние оптовые цены увеличились на 540 рублей – до 42038 рублей за тонну, пишут «Новые известия».
ФедералПресс 07:17
132
Общество

Одобрены поправки о ваучерах вместо возврата денег туристам

Российские туроператоры и транспортные компании смогут выдавать туристам и пассажирам ваучеры вместо возврата денег, если поездка отменилась из-за коронавируса.
Российская газета 07:55
2
Общество

Свердловский губернатор 13 мая расскажет об этапах снятия ограничений

Губернатор рассказал, что представители медицинского сообщества поддержали поэтапное снятие ограничений после 18 мая.
Уральский меридиан 10:09
Наука

Ученые объяснили, как Covid-19 влияет на пренатальный стресс

Международная группа исследователей выявила конкретные источники пренатального стресса, испытываемые матерями.
Naked Science 06:29
Общество

Власти назвали условия для получения новых выплат на детей

Выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет были утверждены правительством РФ – россияне смогут получить 10 тысяч рублей единовременно на каждого ребенка.
Газета.Ru 05:52
35
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
2K
Здоровье

Смертность от болезней органов дыхания в России не выросла — Минздрав

Рост смертности от болезней органов дыхания, гриппа и пневмоний в первом квартале 2020 года не наблюдается, несмотря на наличие пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава России.12 мая.
ИА Красная Весна 09:06
2
Футбол

Голкипер «Крыльев Советов» Фролов оштрафован за критику Путина

Голкипер самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов оштрафован на 1,4 млн рублей за критику в адрес президента России Владимира Путина, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:06
Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
175
Общество

Умер писатель и публицист Константин Крылов

Общественный деятель, писатель и публицист Константин Крылов скончался на 53-м году жизни.
Известия 07:10
102
Как работают Яндекс.Новости?
Главное