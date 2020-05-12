Общество
РИА НовостиНазваны регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
Регионы с высокой долей занятых в малом бизнесе Лидерами рейтинга являются Калининградская область и Хабаровский край, где на долю работников малых и микропредприятий приходится 23,8% рабочей силы региона.
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Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес возглавляют Калининградская область, Хабаровский край, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Нижегородская область, Москва, в каждом из которых на долю работников малых и микропредприятий приходится более 20% общей численности рабочей силы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.РИА Новостивчера в 17:16
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Составлен рейтинг регионов России по вовлеченности жителей в малый бизнес
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