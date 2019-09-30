Регионы Северного Кавказа третий год подряд лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, в аутсайдерах – Дальний Восток и Крайний Север, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

Названы регионы, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни

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