Общество

РИА НовостиРИА НовостиНазваны регионы, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни

В лидерах Северный Кавказ и юг Здоровый образ жизни, как отмечается в исследовании, с каждым годом становится все более актуальным, охватывая все большее количество регионов.
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с чего всё началось

Названы регионы, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни

Регионы Северного Кавказа третий год подряд лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, в аутсайдерах – Дальний Восток и Крайний Север, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
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АБН19:51

Названы регионы, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни

РИА Новости19:26
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