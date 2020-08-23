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РИА Новости
РИА Новости

Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку

Наиболее востребована в России ипотека у жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Тюменской области; реже остальных россиян за ипотечными кредитами обращается население большинства северокавказских регионов, Крыма, Севастополя, Республики Алтай и даже Москвы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку

Как и годом ранее, самые маленькие ипотечные кредиты берут в Челябинской области — в регионе в среднем кредит не дотягивает даже до 1,6 миллиона рублей. Таким образом, москвичи в среднем берут ипотечный кредит в 3,2 раза больше жителей Челябинской области, констатируют эксперты.
РИА Новости17:08
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RT на русском

Названы регионы — лидеры по востребованности ипотеки в России

RT на русском17:56
URA.Ru

Жители Урала чаще других берут ипотеку

URA.Ru23:03
Аргументы и Факты

Названы регионы РФ, жители которых чаще всего берут ипотеку

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Вести.Ru

Эксперты назвали регионы РФ, где население чаще всего берет ипотечные кредиты

Вести.Ru18:09
Московский Комсомолец

Алтайский край вошел в топ-30 регионов по ипотечным кредитам

Московский Комсомолец00:41
Газета.Ru

Названы регионы, в которых россияне чаще всего берут ипотеку

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