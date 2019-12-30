Экономика

РамблерРамблерНазваны рекордно разбогатевшие за год миллиардеры России

Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на рекордные 52,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Bloomberg назвал наиболее разбогатевшего за год российского миллиардера

РБК29.12.19 в 23:47
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Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
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Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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