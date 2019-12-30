Экономика
РамблерНазваны рекордно разбогатевшие за год миллиардеры России
Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на рекордные 52,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Bloomberg назвало Потанина самым разбогатевшим за год российским миллиардером
Коммерсантъ30.12.19 в 00:26
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