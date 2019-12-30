Экономика

РамблерРамблерНазваны рекордно разбогатевшие за год миллиардеры России

Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на рекордные 52,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Среди российских предпринимателей больше всех разбогател Владимир Потанин

Эхо Москвы30.12.19 в 06:30

Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Газета.Ru30.12.19 в 05:38

Bloomberg назвал самых разбогатевших российских бизнесменов года

ТАСС30.12.19 в 03:05

Названы наиболее разбогатевшие российские миллиардеры

РИА Новости30.12.19 в 03:21

Российские миллиардеры рекордно разбогатели

Lenta.ru30.12.19 в 00:52

Bloomberg назвало Потанина самым разбогатевшим за год российским миллиардером

Коммерсантъ30.12.19 в 00:26

Bloomberg назвал наиболее разбогатевшего за год российского миллиардера

РБК29.12.19 в 23:47
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В Индонезии девять человек погибли из-за наводнений

RT на русском вчера в 08:14
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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
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Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости вчера в 17:44
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Происшествия

Японская прокуратура проводит обыск в резиденции Карлоса Гона в Токио

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ТАСС 00:15
Энергетика

Судьба нефти зависит от разрешения торгового конфликта США — Китай

Для сырьевого сегмента очень важно, чтобы после первого фактического прорыва в разрешении конфликта Вашингтон и Пекин снова не переключились на игру в стиле перетягивания каната.
REGNUM 31.12.19 в 01:44
Происшествия

У берегов Камчатки снова произошло землетрясение

Аргументы и Факты 01:07
Общество

Российским водителям разрешили не возить с собой полис ОСАГО

С 2 января 2020 года автомобилистам, купившим электронный полис ОСАГО, можно не возить с собой распечатанную копию документа, пишет Эхо Москвы.
Aobe.ru вчера в 21:20
Происшествия

Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

Известия вчера в 23:51
Спорт

Африканский легкоатлет проиграл забег, празднуя победу перед финишем

Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо проиграл забег, начав праздновать победу у самой финишной черты, сообщает портал Yahoo Sports.
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Общество

Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тыс. единиц аналогов снюса

В период проведения мероприятий по выявлению и изъятию запрещенных аналогов снюсов представители Роспотребнадзора провели более 300 выступлений на радио и ТВ, а число публикаций в СМИ и интернете составило почти 2 тыс. 24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
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Политика

В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России

20 ноября МИД России напомнил Таллину, что Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Известия вчера в 23:37
Происшествия

Машина сбила семью с ребенком под Волгоградом

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Происшествия

В Челябинске перевернулась маршрутка

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Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
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Политика

Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

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Genesis показал первые снимки кроссовера Genesis GV80

В Сети опубликовали свежие шпионские изображения нового премиального кроссовера Genesis.
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Кино

Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года

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Эксперты разрешили заряжать смартфоны всю ночь

Заряжать можно сколько угодно и сколько вам потребуется.В смартфонах установлена микросхема контроллера заряда, которая мониторит состояние батареи, температуру, напряжение и в соответствии с этими параметрами регулирует подачу тока.
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Происшествия

СМИ сообщили о десяти погибших в инцидентах в новогоднюю ночь в США

По меньшей мере десять человек погибли из-за стрельбы в новогоднюю ночь в разных городах США, сообщает газета USA Today.
РБК вчера в 19:38
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«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

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В Твери произошел взрыв газа: пострадали 2 человека

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Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

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Экономика

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Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
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