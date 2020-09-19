Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»
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В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.В источнике
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Депутат Рады рассказал, как пострадает Киев от остановки «Северного потока – 2»
Московский Комсомолец21:33