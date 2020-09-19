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Известия
Известия

Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.В источнике
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Известия

Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

Известия22:11
Lenta.ru

В Раде рассказали о последствиях остановки «Северного потока-2» для Киева

Lenta.ru21:41
Газета.Ru

В Раде рассказали, как Киев пострадает от остановки «Северного потока — 2»

Газета.Ru21:56
РЕН ТВ

В украинской Раде испугались остановки «Северного потока - 2»

РЕН ТВ21:48
RT на русском

В Раде рассказали об угрозах для Киева из-за остановки «Северного потока — 2»

RT на русском21:57
Московский Комсомолец

Депутат Рады рассказал, как пострадает Киев от остановки «Северного потока – 2»

Московский Комсомолец21:33
РИА Новости

Названы риски для Украины при остановке «Северного потока — 2»

РИА Новости21:00

Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газетавчера в 08:23
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Савченко досрочно сложил полномочия губернатора Белгородской области

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, возглавляющий регион в течение 27 лет, решил досрочно сложить свои полномочия, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Белгородской области.
Аргументы и Факты17 сентября в 12:42
1,2K

Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Дональд Трамп в ходе встречи с командованием Космических сил США, заявил, что американская администрация одобрила создание гиперзвуковой ракеты, превосходящей по характеристикам российские и китайские аналоги.
REGNUM00:19
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Призывавших повышать НДС в России предложили выгонять

Москва, 17 сентября 2020, 17:51 — REGNUM Если правительство России хочет добиться экономического роста, то надо снизить налоговое бремя на население, малый и средний бизнес, который сейчас находится на грани выживания.
REGNUM17 сентября в 10:51
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Service17 сентября в 04:48
5,1K

Александр Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Литвой и Польшей

Александр Лукашенко заявил, что договорился с Россией провести второй этап белорусско-российских учений "Славянское братство-2020" на территории Белоруссии из-за острой ситуации в республике и посвятил эти учения женщинам.
Новые Известия17 сентября в 14:55
2,8K