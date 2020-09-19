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Известия

Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае отказа ЕС от проекта следующей мишенью Вашингтона станет украинская ГТС как еще один конкурент американскому СПГ. В заявлении, опубликованном на сайте политсилы, Загородний выражает мнение, что Вашингтон устроил майдан на Украине, преследуя не только политические, но и экономические цели.В источнике
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Телеканал 360°

В Раде рассказали о последствиях остановки «Северного потока — 2»

Телеканал 360°23:05
Московский Комсомолец

Депутат Рады рассказал, как пострадает Киев от остановки «Северного потока – 2»

Московский Комсомолец21:33
Газета.Ru

В Раде рассказали, как Киев пострадает от остановки «Северного потока — 2»

Газета.Ru21:56
РЕН ТВ

В украинской Раде испугались остановки «Северного потока - 2»

РЕН ТВ21:48
Lenta.ru

В Раде рассказали о последствиях остановки «Северного потока-2» для Киева

Lenta.ru21:41
RT на русском

В Раде рассказали об угрозах для Киева из-за остановки «Северного потока — 2»

RT на русском21:57
РИА Новости

Названы риски для Украины при остановке «Северного потока — 2»

РИА Новости21:00

На западе Украины зрители выбирают российское телевидение — Страна.UA

Спутниковые каналы российского телевидения выбирают жители западных областей Украины и Карпат вместо цифровых каналов украинского ТВ, заявила журналист Александра Харченко 18 сентября в статье, опубликованной изданием «Страна.UA».
ИА Красная Веснавчера в 04:46
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В Пермском крае усилили масочный режим

«Росту заболеваемости способствовали несоблюдение масочного режима, нарушение социального дистанцирования, посещение массовых мероприятий», — заявил главный санитарный врач региона Виталий Костарев.
RT на русскомвчера в 11:06
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