В случае отказа ЕС от проекта следующей мишенью Вашингтона станет украинская ГТС как еще один конкурент американскому СПГ. В заявлении, опубликованном на сайте политсилы, Загородний выражает мнение, что Вашингтон устроил майдан на Украине, преследуя не только политические, но и экономические цели.