Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»
В случае отказа ЕС от проекта следующей мишенью Вашингтона станет украинская ГТС как еще один конкурент американскому СПГ. В заявлении, опубликованном на сайте политсилы, Загородний выражает мнение, что Вашингтон устроил майдан на Украине, преследуя не только политические, но и экономические цели.В источнике
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Депутат Рады рассказал, как пострадает Киев от остановки «Северного потока – 2»
Московский Комсомолец21:33