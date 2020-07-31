Финансы
Телеканал 360°Названы риски для рубля в августе
В августе факторы давления на рубль усилятся, тем более, что этот месяц для российской валюты является традиционно рискованным. Но вряд ли они реализуются, и курсы основных резервных валют от текущих уровней значительно не отойдут. Об этом заявили опрошенные РИА «Новости» эксперты.
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Политика
Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с дракой депутатов КПРФ и ЕР
ИА Красная Весна вчера в 09:33
Политика
Кремль не имеет данных о противоправных действиях россиян в Белоруссии
Как отметил представитель Кремля, сейчас Москва имеет неполную информацию о задержании россиян под Минском, которое произошло минувшей ночью.
ПолитРоссия вчера в 06:31
Происшествия
Семь человек погибли, восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Семеро погибли, еще восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Крыму, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 00:00
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
Кино
Netflix выпустит сериал по мотивам игр Splinter Cell
Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить сериал в жанре аниме по мотивам известных стелс-экшен-игр Splinter Cell, сообщает издание Variety.
Life.ru вчера в 22:43
Авто
Mercedes представил работу инновационного HUD-дисплея нового S-Class
В Сети был опубликован видеоролик, на котором представлена работа проекционного дисплея Mercedes-Benz S-Class.
32CARS.ru 29 июля в 07:53
Происшествия
Федерация бокса России: Старцев не является действующим боксёром
Михаил Старцев не является действующим боксёром.
Чемпионат 29 июля в 11:42
Футбол
Артем Дзюба подписал контракт с «Зенитом» еще на два года
Город+ вчера в 03:37
Армия и оружие
Раскрыты масштабы упадка ВМФ России
Lenta.ru вчера в 17:19
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. рублей на август
Возможность продления единовременной денежной выплаты в размере десяти тысяч рублей на детей в августе прокомментировали в Пенсионном фонде, а также в Министерстве труда и социальной защиты РФ, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 22:45
Космос
Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура
Газета.Ru вчера в 17:40
Армия и оружие
Польские СМИ оценили мощь российского «Спрута-СДМ1»
Российская самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1», которую Индия собирается закупить у России, по мнению польского издания Defence24, может эффективно противостоять боевой технике потенциального противника.
Известия вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов
Бывшая американская актриса и фотомодель, а ныне супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла суд против четырех новостных изданий.
CT news вчера в 17:55
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП
RT на русском вчера в 16:22
Спорт
Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа
Советский спорт вчера в 12:10
Шоу-бизнес
«Хайзенберг» из сериала «Во все тяжкие» вылечился от коронавируса
Актер Брайан Крэнстон, сыгравший роль Уолтера Уайта ("Хайзенберга") в сериале "Во все тяжкие", смог победить коронавирус и пожертвовал свою плазму для других больных.
Газета.Ru вчера в 21:45
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Компания Apple в этом году планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.
Интерфакс вчера в 22:24
Общество
Минздрав хочет выборочно проверять водителей на алкоголизм
Москва, 30 июля 2020, 14:22 — REGNUM Новый вариант правил медосмотра для водителей предусматривает выборочную проверку на алкогольную зависимость, версия со всеобщей проверкой исключена.
REGNUM вчера в 07:22
Общество
Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое
Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза.
РБК вчера в 23:05
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета 29 июля в 06:20
Политика
Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций.
Аргументы недели вчера в 05:00
Политика
Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
РИА Новости вчера в 23:29
Происшествия
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 вчера в 02:48
Гаджеты
Выпущен полноценный Windows-ПК размером чуть больше флешки
Портативный настольный ПК Компания XCY, специализирующаяся на выпуске компьютеров небольших размеров, разработала новый сверхкомпактный ПК Mini PC Stick.
CNews вчера в 11:06
Авто
Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus
Компания «КСП Капитал Управление Активами» Сергея Котляренко подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 70% долей ООО «Кате».
РБК 00:00
Экономика
Российские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов
Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь.
REGNUM вчера в 20:33
Финансы
Собчак считает идиотами россиян, которые хранят сбережения в рублях
Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала россиян идиотами.
Южный Федеральный вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде
Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.
Газета.Ru 29 июля в 09:42