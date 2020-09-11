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Lenta.ru
Lenta.ru

Названы российские города с самым высоким ростом зарплат в 2021 году

Аналитики назвали российские города с самым высоким ростом зарплат в 2021 году. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве России. По оценке экспертов, в целом зарплаты россиян в 2021 году вырастут на 3,5-4 процента.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газетавчера в 19:00
Подробнее о событии
Каскад

К 2021 году в Калининграде вырастут зарплаты

Каскадвчера в 03:52
Московский Комсомолец

Зарплата вологжан может вырасти почти на 3% в следующем году

Московский Комсомолецвчера в 07:58
БИЗНЕС Online

Исследование: В 2021 году в Челнах реальная зарплата вырастет на 3,3%

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:54
Комсомольская правда

В 2021 году реальные зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Комсомольская правдавчера в 04:15
Lenta.ru

Названы российские города с самым высоким ростом зарплат в 2021 году

Lenta.ru02:53
Аргументы и Факты

Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%

Аргументы и Фактывчера в 03:23
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Российская газетавчера в 19:00

МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

Кира Ярмыш, Илья Пахомов, Владлен Лось, Георгий Албуров и Павел Зеленский на вопросы ответили, тогда как постоянно проживающая в Великобритании Марина Певчих 20 августа уклонилась от дачи объяснений.
МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний
РИА Новости03:57
643

Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
1,3K

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
2,4K

Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

Украинская сторона полностью прекратила подачу воды в Луганскую народную республику (ЛНР) с расположенной в районе Лисичанска Западной фильтровальной станции (ЗФС), передает РИА Новости.
Российская газета04:48
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Судья в США потребовал допросить саудитов по теракту 11 сентября

Вслед за Иглсоном авторы статьи утверждают, что хотя нью-йоркский судья не может напрямую заставить саудовские власти подчиняться, «любое открытое неповиновение решению суда со стороны саудовцев или сопротивление со стороны некоторых из названных фигур может еще больше обострить отношения» между Саудовской Аравией и США.
ИА Красная Весна04:04
44

Ахмед Закаев сообщил о задержании родных в Чечне

Бывший полевой командир чеченских сепаратистов, признанный частью чеченских эмигрантов премьер-министром несуществующей Ичкерии Ахмед Закаев заявил, что в Чечне силовики увезли из дома двух его братьев и двух сестер, после того, как он жестко осудил ролик, где 19-летнего блогера заставили сесть на бутылку за модерирование оппозиционного телеграм-канала 1ADAT.
Московский Комсомолец05:07
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В Липецке у школы избит сотрудник штаба Навального

Сотрудник штабе с сотрясением головного мозга и мелкими порезами Наумова госпитализировали в городскую больницу №4. Со слов пострадавшего, нападавший, одетый во все чёрное и закрывший лицо медицинской маской, прокричал ему «Будешь знать, как идти против власти».
Kursk.com02:47
17

Прививки от гриппа в России в 2020 году стали популярнее

Большая часть – 60% – респондентов никогда не прививались от гриппа (по данным Роспотребнадзора, в 2019 году охват вакцинацией по всей России составил 50% населения страны), однако в этом году об отказе от прививки заявили всего 41% опрошенных.
Vademecum04:21