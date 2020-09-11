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Lenta.ru
Lenta.ru

Названы российские города с самым высоким ростом зарплат в 2021 году

Аналитики назвали российские города с самым высоким ростом зарплат в 2021 году. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве России. По оценке экспертов, в целом зарплаты россиян в 2021 году вырастут на 3,5-4 процента.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газетавчера в 19:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Названы российские города с самым высоким ростом зарплат в 2021 году

Lenta.ru02:53
Аргументы и Факты

Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%

Аргументы и Фактывчера в 03:23
БИЗНЕС Online

Исследование: В 2021 году в Челнах реальная зарплата вырастет на 3,3%

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:54
Комсомольская правда

В 2021 году реальные зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Комсомольская правдавчера в 04:15
Каскад

К 2021 году в Калининграде вырастут зарплаты

Каскадвчера в 03:52
Московский Комсомолец

Зарплата вологжан может вырасти почти на 3% в следующем году

Московский Комсомолецвчера в 07:58
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Российская газетавчера в 19:00

Нурмагомедов рассказал о запомнившемся ему надолго футбольном матче

Непобежденный российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, что одним из самых памятных для него футбольных матчей стал финал чемпионата мира по футболу 2002 года между сборными Бразилии и Германии (2:0).
Известия20:39

В Кремле надеются на переход к росту экономики в обозримой перспективе

В Кремле надеются, что уже в обозримой перспективе удастся остановить падение экономики и перейти к росту, правительство продолжает работать над минимизацией последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости05:50
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Российский 5G сделают в Китае

Стоимость закупки в МТС не раскрывают, но источник, знакомый с деталями проекта, утверждает, что инвестиции в него составят 7,5 млрд руб. Ранее МТС также закупила оборудование и программное обеспечение на 10 млрд руб. у Ericsson для модернизации сети до 5G в Центральном федеральном округе в 2020 – 2026 годах, сообщал "Ъ" 26 марта.
Коммерсантъ17:59
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Большинство россиян выступили за введение гарантированного дохода

Большинство россиян (68%) полагают, что в стране следует ввести фиксированную ежемесячную выплату со стороны государства гражданам, независимо от рода их деятельности и социального положения, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".
Интерфакс04:08
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