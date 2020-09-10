Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.

с чего всё началось

Аналитики назвали российские города с самым высоким ростом зарплат в 2021 году. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве России. По оценке экспертов, в целом зарплаты россиян в 2021 году вырастут на 3,5-4 процента.

Названы российские города с самым высоким ростом зарплат в 2021 году

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