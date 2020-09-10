Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны российские города с самым высоким ростом зарплат в 2021 году

Аналитики назвали российские города с самым высоким ростом зарплат в 2021 году. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве России. По оценке экспертов, в целом зарплаты россиян в 2021 году вырастут на 3,5-4 процента.
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с чего всё началось

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газета09 сентября в 19:00

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Названы российские города с самым высоким ростом зарплат в 2021 году

Lenta.ru02:53

Зарплата вологжан может вырасти почти на 3% в следующем году

Московский Комсомолецвчера в 07:58

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Российская газета09 сентября в 19:00

В 2021 году реальные зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Комсомольская правдавчера в 04:15

К 2021 году в Калининграде вырастут зарплаты

Каскадвчера в 03:52

Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%

Аргументы и Фактывчера в 03:23

Исследование: В 2021 году в Челнах реальная зарплата вырастет на 3,3%

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:54
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Политика

Глава Мосгорсуда Егорова подала в отставку

Lenta.ru 07:20
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Политика

Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 07:10
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Происшествия

Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

Интерфакс вчера в 07:10
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Транспорт

В России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Минтранс допустил возможность сделать проезд на общественном транспорте в российских городах бесплатным с 2035 года.
Газета.Ru 05:03
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Общество

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

РИА Новости 06:15
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Армия и оружие

Главком ВКС заявил о риске инцидентов с самолетами НАТО на границе

В последние месяцы перехваты самолетов НАТО у границ России стали происходить в разы чаще обычного, зачастую по несколько раз в день.
РИА Новости 07:06
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Кино

Создатели «Аватара-2» показали фото со съемок с Сигурни Уивер

Снимки опубликованы на его странице в Instagram. На фото можно увидеть актрису Сигурни Уивер.
Piter.tv 05:24
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Шоу-бизнес

Реалити-шоу о семье Кардашьян закрывается после 20 сезонов

Сообщается, что последние серии проекта будут показаны в начале 2021 года.
Evo-rus.com 09 сентября в 06:44
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Общество

Большинство россиян выступили за введение гарантированного дохода

Большинство россиян (68%) полагают, что в стране следует ввести фиксированную ежемесячную выплату со стороны государства гражданам, независимо от рода их деятельности и социального положения, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".
Интерфакс 04:08
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Происшествия

МВД выяснило, чем занимался Навальный в Томске перед отравлением

Следователи УТ МВД России по СФО восстановили хронологию событий, предшествовавших отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального в Томске и его последующей госпитализации в одну из больниц Омска.
Mockva.ru 03:46
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Общество

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомости вчера в 12:04
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Игры

Ubisoft представила ремейк Prince of Persia: The Sands of Time

Prince of Persia: The Sands of Time Remake выйдет 21 января 2021 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Игра полностью переведена на русский язык.
Российская газета вчера в 15:48
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Политика

Польша предложила Германии заменить «Северный поток-2» на Baltic Pipe

Польша, судя по всему, в отчаянии, сделала Германии «удивительное» предложение.
OilCapital.ru 06:49
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Общество

Бывшего журналиста пула Лукашенко арестовали на 15 суток

Семченко работал на ОНТ с 2009 года, в том числе возглавлял группу журналистов телеканала, которые состояли в "президентском пуле" и освещали события с участием главы государства Александра Лукашенко.
Газета.Ru 06:51
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Политика

Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Бокову

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил заместителя главы Минкомсвязи Людмилу Бокову от занимаемой должности по её просьбе.
RT на русском 04:58
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Шоу-бизнес

Больная раком актриса Заворотнюк сильно изменилась из-за химиотерапии

49-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с серьезным заболеванием - раком головного мозга, не появлялась на публике полтора года.
Вечерний курьер 02:17
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Автоспорт

Боттас стал лучшим в первой практике Гран-при Тосканы, Квят — седьмой

Финский пилот Mercedes Валттери Боттас показал лучшее время в первой свободной практике девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Тосканы.
RT на русском 06:52
Политика

ЕР открестилось от депутата Госдумы Вострецова

Москва, 11 сентября 2020, 12:16 — REGNUM Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал заявление депутата Госдумы Сергея Вострецова о поддержке инициативы по снижению возраста уголовной ответственности до 12 лет абсурдным, некомпетентным и вредительским.
REGNUM 05:16
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Общество

Умер знаток "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов

ТАСС 03:59
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Хоккей

«Даллас» обыграл «Вегас» благодаря голу Радулова в овертайме

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. На протяжении матча хоккеисты «Вегаса» дважды выходили вперёд.
REGNUM 01:25
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова рассталась с Тимати

Модель Анастасия Решетова рассталась с рэпером Тимати. Об этом девушка сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 04:35
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Политика

Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября

Визит Лукашенко в Россию состоится в понедельник, 14 сентября, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 05:49
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Здоровье

Роспотребнадзор назвал рекомендованную норму потребления шоколада

Эксперты рекомендуют взрослым употреблять не более 50 граммов шоколада не более двух раз в неделю.
RuNews24.ru 03:47
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Политика

Главный судмедэксперт России написал объяснительную и уволился

Директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы Андрей Ковалев написал заявления об увольнении по собственному желанию.
БИЗНЕС Online 07:16
Футбол

«Спартак» может продать Кутепова за 2,5 млн евро из-за проблем с FFP

«Официально клуб запрашивает за Кутепова €5 млн, но он может согласиться на €2-2,5 млн, потому что у клуба есть некоторые проблемы с финансовым fair play», — отметил Драго.
CT news 05:20
Происшествия

На похороны вора в законе Зятька начали стягивать ОМОН

Lenta.ru 05:10
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Энергетика

Украина вернулась к российскому газу

Страна перешла исключительно на виртуальный реверс Украина, которая с 2015 года не покупает газ в России, с начала сентября впервые перешла на импорт газа только с помощью виртуального реверса.
Коммерсантъ вчера в 17:59
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Политика

Раскрыта роль ЦРУ в операции по задержанию 33 россиян в Минске

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) знали об операции украинских спецслужб, которые рассчитывали заполучить задержанных в Минске в июле 33 россиян.
Известия 02:29
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Политика

В Германии назвали вещество, которым отравили Алексея Навального

Оказывается, Навальный выпил отравляющее вещество под кодовым названием А-242, которое является модификацией «Новичка».
Evo-rus.com 00:41
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Политика

Лавров пошутил о вмешательстве России в дела США

Глава МИД Сергей Лавров пошутил, что России обидно быть на втором месте в рейтинге стран, вмешивающихся в дела США, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 07:20
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