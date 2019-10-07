Общество
Lenta.ruНазваны российские города с самыми большими зарплатами
Список возглавила Москва: ее жители зарабатывают в среднем 96,9 тысяч рублей, на которые могут приобрести 3,83 величины потребительского набора. В тройку городов с самыми большими зарплатами также вошли Южно-Сахалинск (90,6 тысяч рублей) и Салехард (88 тысяч рублей).
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Политика
В МИД рассчитывают, что задержанную в Иране россиянку скоро отпустят
"Скорее всего, да", - добавил он, отвечая на вопрос, может ли это случиться уже на этой неделе.
РИА Новости 02:40
Футбол
Гвардиола выступил с заявлением о лидерстве «Ливерпуля»
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола после поражения от "Вулверхэмптона" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) прокомментировал лидерство "Ливерпуля".
Газета.Ru вчера в 23:15
Общество
В Стокгольме сегодня объявят лауреата Нобелевской премии по медицине
Эхо Москвы вчера в 18:12
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лариса Долина вышла в свет в элегантном наряде
Помолодевшая Лариса Долина вышла в свет в элегантном наряде Многие из присутствующих на премьере журналистов отметили посвежевший и даже помолодевший вид Ларисы Александровны.
Вокруг ТВ 04:05
Армия и оружие
Испытания российской авиабомбы «Дрель» перенесли из-за погоды
ГЛАС.RU вчера в 06:42
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Армия и оружие
Госдеп рассказал о ядерных арсеналах США и России
Государственный департамент США рассказал об объёмах ядерных арсеналов американской и российской сторон.
RT на русском 03:50
Хоккей
«Каролина» обыграла «Тампу», Свечников набрал два очка
Матч ТВ вчера в 19:55
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Экономика
Российские авиакомпании попросили помощи у правительства
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила выделить российским авиакомпаниям деньги из бюджета для сдерживания цен на авиабилеты.
Lenta.ru 02:02
Футбол
Александр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе»
Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
Спорт-Экспресс 00:32
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Политика
В Раде заявили, что Киев может не признать итоги выборов в Донбассе
Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, однако их проведение дает шанс на диалог руководства Украины с новоизбранными местными властями.
ФАН 04:22
Фигурное катание
Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате
15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо 05 октября в 04:51
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета вчера в 08:53
Музыка
В Петербурге сорвали концерт ДДТ
Газета.Ru 03:56
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на день рождения Алины Редель в платье-балахоне
Наследница певицы пришла на день рождения Редель в черной длинной юбке, белой кофте и кожаных сапогах.
OAnews 05 октября в 11:00
Здоровье
Врач рассказала, о чем свидетельствует пониженный гемоглобин
Пониженный гемоглобин в крови человека говорит об ослаблении защитных сил организма в связи с железодефицитной анемией.
Вечерняя Москва вчера в 05:44
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК вчера в 03:00
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка
Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка из минометов.
Известия вчера в 14:42
Баскетбол
Китай прекратил сотрудничество с клубом НБА из-за твита о Гонконге
Ассоциация баскетбола Китая прекратила сотрудничество с американской командой Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Хьюстон» после того, как генеральный менеджер клуба Дэрил Мори поддержал протесты в Гонконге.
REGNUM 03:59
Политика
Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»
Lenta.ru вчера в 11:20
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Армия и оружие
США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии
Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.
РБК вчера в 23:46
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57