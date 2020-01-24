Экономика

Секрет фирмыСекрет фирмыНазваны российские компании, выигравшие от смены правительства

По подсчётам аналитиков, рост акций может ожидать: «Детский мир». С момента смены правительства акции компании уже подорожали на 11% и могут продолжать расти, пока дивидендная доходность (около 9%) не опустится на рыночный уровень в 7,4%; сеть супермаркетов «Магнит».
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Названы российские компании, выигравшие от смены правительства

Секрет фирмы06:50

Bloomberg назвал компании и банки, которые могут подорожать после смены правительства

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Акции российских компаний заметно подорожают после смены кабмина

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Агентство Bloomberg назвало компании и банки, которые могут подорожать при новом правительстве

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:41

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В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, кто войдет в состав женской сборной России на чемпионат мира 2020 года.
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Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья провела экскурсию по квартире, в которой жила звезда.
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Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что в общей сложности 34 военнослужащих США пострадали при обстреле баз в Ираке.
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Эксперты из группы «Бюллетень учёных-атомщиков» оценили вероятность ядерной войны между Россией и США.
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Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
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Исполнение короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы завершилось победой россиянки Алены Косторной.
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Первый выпуск программы выйдет 14 февраля. Мария Киселёва вела «Слабое звено» на Первом канале с 2001 по 2005 год.
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«Аэрофлот» предложил пассажирам сдать приобретенные билеты на рейсы в Китай или изменить дату вылета в связи с распространением коронавируса в этой стране.
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Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
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Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
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