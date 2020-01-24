Экономика
Секрет фирмыНазваны российские компании, выигравшие от смены правительства
По подсчётам аналитиков, рост акций может ожидать: «Детский мир». С момента смены правительства акции компании уже подорожали на 11% и могут продолжать расти, пока дивидендная доходность (около 9%) не опустится на рыночный уровень в 7,4%; сеть супермаркетов «Магнит».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Bloomberg назвало компании, доходы которых могут вырасти на фоне смены правительства РФ
Коммерсантъвчера в 22:36
Агентство Bloomberg назвало компании и банки, которые могут подорожать при новом правительстве
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:41
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Здоровье
В Китае вылечили первого больного коронавирусом
В Шанхае вылечили первого человека, больного коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство Sina.
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Футбол
Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры
Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
Происшествия
Шесть человек погибли при стрельбе в Германии
В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online.
Происшествия
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода
Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Наука
Первоисточником нового коронавируса в Китае посчитали змей
Шоу-бизнес
Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Церемония награждения премии Гильдии киноактеров США, на которая многим запомнилась дружеским общением Брэда Питта и Дженнифер Энистон дала повод для обсуждения возможного воссоединения звездной пары.
Биатлон
Драчев рассказал, кто войдет в состав женской сборной России на ЧМ
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, кто войдет в состав женской сборной России на чемпионат мира 2020 года.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске провела экскурсию по квартире звезды
Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья провела экскурсию по квартире, в которой жила звезда.
Армия и оружие
Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что в общей сложности 34 военнослужащих США пострадали при обстреле баз в Ираке.
Армия и оружие
Эксперты оценили вероятность ядерной войны между Россией и США
Эксперты из группы «Бюллетень учёных-атомщиков» оценили вероятность ядерной войны между Россией и США.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы
Исполнение короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы завершилось победой россиянки Алены Косторной.
Происшествия
Быковскую отпустили из-под домашнего ареста в Ростове
Политика
Глава МЧС счел неэтичным поведение главы Чувашии
Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который на вручении ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.
Культура
«Слабое звено» возвращается на телеэкраны
Первый выпуск программы выйдет 14 февраля. Мария Киселёва вела «Слабое звено» на Первом канале с 2001 по 2005 год.
Общество
«Аэрофлот» предложил пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай
«Аэрофлот» предложил пассажирам сдать приобретенные билеты на рейсы в Китай или изменить дату вылета в связи с распространением коронавируса в этой стране.
Общество
Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Переговоры по поставкам нефти Белоруссия ведёт со всеми участниками мирового рынка, в том числе и с Вашингтоном.
Общество
В России решили восстановить индексацию работающим пенсионерам
Политика
Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран СБ ООН
Лондон ожидает дополнительных деталей о предложении российского президента Владимира Путина по проведению саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН в 2020 году.
Общество
Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки
Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
Теннис
15-летняя Гауфф обыграла действующую чемпионку Australian Open Осаку
Японка Наоми Осака в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) уступила 15-летней американке Кори Гауфф.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.