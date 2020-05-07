В 84 российских регионах за последние сутки зарегистрированы новые заражения коронавирусом. Лидерами по числу инфицирований стали Московский регион, Санкт-Петербург и Нижегородская область, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

Общество Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике. 3,4K

Общество Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая. 3,1K

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 759

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 6

Происшествия Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции» Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. 195

Политика В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их. 484

Общество В Воронежской области масочный режим введут 12 мая Масочный режим вводится в Воронежской области с 12 мая. Соответствующий указ в среду, 6 мая, подписал губернатор Александр Гусев. 149

Общество В Татарстане выявили 105 новых случаев коронавируса На территории Татарстана подтверждены 105 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб региона по борьбе с коронавирусом. 86

Шоу-бизнес Скончалась актриса Татьяна Паркина Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. 42

Общество Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 885

Общество В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований. 4

Общество Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса. 882

Политика Путин рассказал о состоянии Мишустина Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом рассказал о самочувствии главы кабмина Михаила Мишустина и передал от него привет губернаторам. 874

Здоровье В Башкирии заготовили плазму для лечения коронавируса Минздрав Башкирии сообщил, что в республике заготовили первую партию имунной, патогенредуцированной амотосаленом и ультрафиолетом плазмы от донора, который перенес коронавирусную инфекцию COVID-19.

Здоровье 85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки. 473

Кино Дэниэл Калуя может стать первым темнокожим Бэтменом Если фильм о темнокожем Бэтмене и будет отправлен в разработку, он не будет пересекаться с картинами из расширенной киновселенной DC, как это было в случае с «Джокером». 4