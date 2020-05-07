Коронавирус
Lenta.ruНазваны российские регионы-лидеры по числу новых случаев коронавируса
В 84 российских регионах за последние сутки зарегистрированы новые заражения коронавирусом. Лидерами по числу инфицирований стали Московский регион, Санкт-Петербург и Нижегородская область, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.
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Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Футбол
Андер Эррера признался, что не хотел покидать «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера поделился воспоминаниями об уходе из «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года.
Чемпионат 03:35
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Общество
В Воронежской области масочный режим введут 12 мая
Масочный режим вводится в Воронежской области с 12 мая. Соответствующий указ в среду, 6 мая, подписал губернатор Александр Гусев.
Обозреватель Врн вчера в 15:22
Здоровье
Ещё одну больницу в Самарской области отдадут на лечение коронавируса
Ранее в Самаре перепрофилировали главный корпус больницы Середавина — там принимают только пациентов с коронавирусной инфекцией.
Другой город (Самара) вчера в 23:54
Общество
В Татарстане выявили 105 новых случаев коронавируса
На территории Татарстана подтверждены 105 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб региона по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:59
Происшествия
В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом
РИА Новости 02:54
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Общество
Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом
Суточный прирост составляет 6,8%. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.
Интерфакс 03:47
Общество
В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима
Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований.
РИА Новости 03:46
Политика
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 177 тысяч
Общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии составило 177 160 в 85 регионах.
Lenta.ru 03:46
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
Политика
Путин рассказал о состоянии Мишустина
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом рассказал о самочувствии главы кабмина Михаила Мишустина и передал от него привет губернаторам.
Компания вчера в 08:29
Здоровье
В Башкирии заготовили плазму для лечения коронавируса
Минздрав Башкирии сообщил, что в республике заготовили первую партию имунной, патогенредуцированной амотосаленом и ультрафиолетом плазмы от донора, который перенес коронавирусную инфекцию COVID-19.
Горобзор.ру вчера в 08:40
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая
Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области 05 мая в 09:45
Здоровье
85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com 04 мая в 04:22
Общество
Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Ряду регионов России предрекли аномальную жару в ближайшие пять дней.
Lenta.ru вчера в 23:59
Кино
Дэниэл Калуя может стать первым темнокожим Бэтменом
Если фильм о темнокожем Бэтмене и будет отправлен в разработку, он не будет пересекаться с картинами из расширенной киновселенной DC, как это было в случае с «Джокером».
Киноафиша России 02:28
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости вчера в 07:30
Хоккей
Панарин попал в топ-10 спортивных лиц Нью-Йорка
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин попал в топ-10 спортивных лиц Нью-Йорка.
Матч ТВ 02:34