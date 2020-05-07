Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны российские регионы-лидеры по числу новых случаев коронавируса

В 84 российских регионах за последние сутки зарегистрированы новые заражения коронавирусом. Лидерами по числу инфицирований стали Московский регион, Санкт-Петербург и Нижегородская область, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.
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В России зафиксировали 11231 новый случай коронавируса

Парламентская газета03:47

Россия вышла на пятое место в мире по количеству заболевших коронавирусом

Полит.ру03:50

Названы российские регионы-лидеры по числу новых случаев коронавируса

Lenta.ru03:50

Число вновь заразившихся COVID-19 в России заметно выросло, лидирует Москва

ИА Красная Весна04:04

Штаб: За сутки в РФ подтвердили 11 тыс. 231 случай коронавирусной инфекции, из них 6 тыс. 703 - в Москве

Агентство Москва03:45

В России зафиксирован 11 231 новый случай заражения коронавирусом

Piter.tv03:45

В Москве выявили 6703 новых случая заражения коронавирусом за сутки

РИА Новости03:49
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Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
3,1K
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Футбол

Андер Эррера признался, что не хотел покидать «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера поделился воспоминаниями об уходе из «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года.
Чемпионат 03:35
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
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Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
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Общество

В Воронежской области масочный режим введут 12 мая

Масочный режим вводится в Воронежской области с 12 мая. Соответствующий указ в среду, 6 мая, подписал губернатор Александр Гусев.
Обозреватель Врн вчера в 15:22
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Здоровье

Ещё одну больницу в Самарской области отдадут на лечение коронавируса

Ранее в Самаре перепрофилировали главный корпус больницы Середавина — там принимают только пациентов с коронавирусной инфекцией.
Другой город (Самара) вчера в 23:54
6
Общество

В Татарстане выявили 105 новых случаев коронавируса

На территории Татарстана подтверждены 105 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб региона по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:59
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Происшествия

В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом

РИА Новости 02:54
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
42
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
492
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
885
Общество

Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом

Суточный прирост составляет 6,8%. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.
Интерфакс 03:47
310
Общество

В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований.
РИА Новости 03:46
4
Политика

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 177 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии составило 177 160 в 85 регионах.
Lenta.ru 03:46
7
Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
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Политика

Путин рассказал о состоянии Мишустина

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом рассказал о самочувствии главы кабмина Михаила Мишустина и передал от него привет губернаторам.
Компания вчера в 08:29
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Происшествия

В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие

Коммерсантъ 03:59
Здоровье

В Башкирии заготовили плазму для лечения коронавируса

Минздрав Башкирии сообщил, что в республике заготовили первую партию имунной, патогенредуцированной амотосаленом и ультрафиолетом плазмы от донора, который перенес коронавирусную инфекцию COVID-19.
Горобзор.ру вчера в 08:40
Общество

Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая

Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
10
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
369
Здоровье

Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области 05 мая в 09:45
270
Здоровье

85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com 04 мая в 04:22
473
Общество

Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы

Ряду регионов России предрекли аномальную жару в ближайшие пять дней.
Lenta.ru вчера в 23:59
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Кино

Дэниэл Калуя может стать первым темнокожим Бэтменом

Если фильм о темнокожем Бэтмене и будет отправлен в разработку, он не будет пересекаться с картинами из расширенной киновселенной DC, как это было в случае с «Джокером».
Киноафиша России 02:28
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Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
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Политика

«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости вчера в 07:30
7,4K
Хоккей

Панарин попал в топ-10 спортивных лиц Нью-Йорка

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин попал в топ-10 спортивных лиц Нью-Йорка.
Матч ТВ 02:34
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