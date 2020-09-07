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Российская газета
Российская газета

Названы российские регионы-лидеры по индексу рынка труда

Отмечается, что в целом, по итогам 2019 года, в большинстве регионов зафиксирован рост индекса рынка труда. Это произошло в 75 субъектах РФ. Ранее были названы регионы, лидирующие по числу вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидерами по индексу рынка труда остаются столичные регионы, наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Тыве, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:07
Подробнее о событии
Российская газета

Названы российские регионы-лидеры по индексу рынка труда

Российская газета21:57
Lenta.ru

Названы российские регионы с лучшей ситуацией на рынке труда

Lenta.ru21:14
Аргументы и Факты

Кому повезло, кому нет. Где в России в кризис жить хорошо?

Аргументы и Факты17:03
Известия

Названы регионы-лидеры по индексу рынка труда

Известия19:24
Газета.Ru

Названы лидирующие по индексу рынка труда регионы РФ

Газета.Ru17:38
РБК

Названы регионы России с наиболее благоприятной ситуацией на рынке труда

РБК20:40
РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

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Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального

В сообщении сказано, что российских врачей потрясла болезнь Навального, специалисты из РФ прилагали максимум усилий для того, чтобы стабилизировать его состояние, когда тот поступил в омское медицинское учреждение.
Evo-rus.comвчера в 06:24
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В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

Власти Германии уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу политика Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией, сообщил в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РБКвчера в 14:28
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За сутки в Кузбассе коронавирусом заболели 83 человека

Новые заражения зарегистрированы в Кемерове (29), Прокопьевске (11), Новокузнецке (8), Ленинск-Кузнецком (7), Киселевске (6), Анжеро-Судженске (4), Междуреченске (4), Осинниках (3), Юрге (3), Мысках (2), Полысаево (2), Кемеровском МО (1), Новокузнецком МР (1), Прокопьевском МР (1), Юргинском МО (1). На 6 сентября в Кузбассе у 7 048 человек диагностирован коронавирус.
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По сравнению с 2020-м, ВПМ, предусматриваемая законопроектом, увеличится на 4,5%. Руководитель агентства по труду и занятости населения Татьяна Бабич рассказала, что величина прожиточного минимума пенсионера с прошлого года в субъектах РФ исчисляется по формуле, является расчетной величиной, и формула определяется правилами, которые утверждаются постановлением Правительства РФ.
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Тренер сборной Украины Шевченко назвал причины поражения от Испании

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после поражения от команды Испании (0:4) в матче Лиги Наций УЕФА заявил, что его команде не хватило времени для восстановления, а испанцы «были намного лучше» украинской команды.
Общественная служба новостей22:53

Португалия — Хорватия 4:1

Сборная Португалии в ближайшее время проведёт два матча Лиги наций.УЕФА Национальная команда встретится со сборными Хорватии (5 сентября) и Швеции (8 сентября).
Чемпионат5 сентября в 07:18