Псковское агентство информации 17

Отмечается, что в целом, по итогам 2019 года, в большинстве регионов зафиксирован рост индекса рынка труда. Это произошло в 75 субъектах РФ. Ранее были названы регионы, лидирующие по числу вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей.