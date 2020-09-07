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Российская газета
Российская газета

Названы российские регионы-лидеры по индексу рынка труда

Отмечается, что в целом, по итогам 2019 года, в большинстве регионов зафиксирован рост индекса рынка труда. Это произошло в 75 субъектах РФ. Ранее были названы регионы, лидирующие по числу вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидерами по индексу рынка труда остаются столичные регионы, наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Тыве, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:07
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Российская газета

Названы российские регионы-лидеры по индексу рынка труда

Российская газета21:57
РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

РИА Новости17:07
РБК

Названы регионы России с наиболее благоприятной ситуацией на рынке труда

РБК20:40
Известия

Названы регионы-лидеры по индексу рынка труда

Известия19:24
ИА Красная Весна

Стало известно, в каких регионах лучшая ситуация на рынке труда

ИА Красная Весна19:19
Газета.Ru

Названы лидирующие по индексу рынка труда регионы РФ

Газета.Ru17:38
Lenta.ru

Названы российские регионы с лучшей ситуацией на рынке труда

Lenta.ru21:14

Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков

Российские банки в августе отказали около 15 тыс. заемщиков в предоставлении кредитных каникул, так как те не смогли подтвердить право на льготу в течение 120 дней, следует из данных Банка России, с которыми ознакомилась газета «Известия».
РБК20:01
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В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечает Россия и Украина

Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за обеспечение Крыма питьевой водой ответственны и Украина, и Россия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru21:58
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Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUMвчера в 03:06

Эксперты рассказали о вытеснении в РФ китайского минтая отечественным

За последние годы импорт филе минтая из Китая упал почти втрое, в то время как спрос на российскую продукцию морской заморозки увеличивается, сообщает 7 сентября «РИА Новости» со ссылкой на Ассоциацию добытчиков минтая (АДМ).
Известия21:45

Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новости17:29
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