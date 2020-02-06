В топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки вошли Сахалинская и Магаданская области, а также Коми, Чукотка и Карелия. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки. В топ-5 попали Сахалинская и Магаданская области, республика Коми, Чукотка и Карелия.

Политика Песков прокомментировал назначение премьером в ДНР россиянина Назначение премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) гражданина РФ Владимира Пашкова - не официальное делегирование официального лица, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Здоровье У Китая могут быть проблемы с патентом на лекарство от коронавируса Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на South Morning China Post, у китайского института могут быть проблемы с авторскими правами из-за того, что ремдизивир разработала американская компания Gilead Sciences еще в 2016 году.

Шоу-бизнес Нелли Кобзон погуляла на вечеринке Кабо Сама Ольга Кабо называет Нелли Кобзон не иначе, как великолепной, и с большим почтением относится к семье ныне покойного народного артиста СССР.

Экономика «Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.

Здоровье Онкологи объяснили рост заболеваемости раком Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.

Происшествия Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20 Еще 10 пассажиров с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess в Японии госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Kyodo, ссылаясь на японское министерство здравоохранения.

Происшествия СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию.

Политика Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий» В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.

Авто Новый BMW 4-Series получит огромную решетку радиатора Понервничать фанатов марки в очередной раз заставили в октябре 2019 года, когда просочившиеся фотографии показали, что решетка радиатора нового BMW dsukzlbn пара выхлопных отверстий на маленьком звездолете.

Футбол В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022 В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.