Общество

ИзвестияИзвестияНазваны российские регионы — лидеры по потреблению водки

Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки. В топ-5 попали Сахалинская и Магаданская области, республика Коми, Чукотка и Карелия.
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40 градусов широты: составлен топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки

В топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки вошли Сахалинская и Магаданская области, а также Коми, Чукотка и Карелия. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которыми ознакомились «Известия».
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