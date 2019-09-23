с чего всё началось

Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети. Данные были представлены на оперативном совещании под руководством председателя СК Александра Бастрыкина.

Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети

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