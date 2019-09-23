Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны российские регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети. Данные были представлены на оперативном совещании под руководством председателя СК Александра Бастрыкина.
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с чего всё началось
«Наибольшее количество несовершеннолетних, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях», — сказала
 официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
RT на русскомвчера в 13:09

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Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

Газета.Ruвчера в 13:09

Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

РИА Новостивчера в 21:41

Стало известно, где чаще всего пропадают дети

РЕН ТВвчера в 22:05

Следственный комитет назвал регионы с наибольшим числом пропавших детей

РБКвчера в 14:08

Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети

RT на русскомвчера в 13:09

Ставрополье - среди регионов с наибольшим числом пропавших детей в России

Московский Комсомолец00:53

В СК рассказали, в каких регионах дети чаще всего сбегают из дома

ТАССвчера в 12:58
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