Происшествия

RT на русскомRT на русскомНазваны российские регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети. Данные были представлены на оперативном совещании под руководством председателя СК Александра Бастрыкина.
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с чего всё началось
«Наибольшее количество несовершеннолетних, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях», — сказала
 официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Ставрополье - среди регионов с наибольшим числом пропавших детей в России

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Газета.Ruвчера в 13:09

Стало известно, где чаще всего пропадают дети

РЕН ТВвчера в 22:05
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