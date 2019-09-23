Происшествия

RT на русскомRT на русскомНазваны российские регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети. Данные были представлены на оперативном совещании под руководством председателя СК Александра Бастрыкина.
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с чего всё началось
«Наибольшее количество несовершеннолетних, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях», — сказала
 официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
RT на русском13:09

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Следственный комитет назвал регионы с наибольшим числом пропавших детей

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