Ямало-Ненецкий округ в девятый раз подряд возглавил рейтинг регионов по уровню благосостояния семей, в целом же в лидерах за 2019 год — нефтегазодобывающие субъекты и финансовые центры, в конце списка — Северный Кавказ, Псковская, Ивановская области и ряд других, свидетельствует исследование РИА Новости.

с чего всё началось

Замыкают рейтинг Ивановская область, Чеченская и Кабардино-Балкарская Республики. Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2019 года. По данным исследования, в девятый раз подряд лидером стал Ямало-Ненецкий округ.

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