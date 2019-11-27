Общество
Аргументы и ФактыРосстандарт назвал регионы с самым некачественным топливом
Как отмечает издание со ссылкой на пресс-службу Минпромторга, на АЗС Москвы и Московской области специалисты Росстандарта не нашли нарушений при проверках качества топлива. В следующем году масштабные проверки продолжатся. Особое внимание будет уделено регионам с наибольшим количеством нарушений.
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В Госдуме оценили условия Киева для заключения контракта на транзит
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Первую леди США Меланию Трамп освистали во время выступления на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщает Reuters.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал стратегию развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года.
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На Украине задержали бизнесмена Альперина
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Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко прокомментировал резонанс вокруг возвращения матери на российскую сцену.
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Певице Тине Тернер исполняется 80 лет
Любимице миллионов ценителей музыки во вторник, 26 ноября, исполняется 80 лет.
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Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
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Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Экономика
Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%
С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.
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Алла Сигалова девять лет была любовницей женатого артиста
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В Иркутске школьник спас девочку от педофила
В Иркутске правоохранительные органы задержали 48-летнего педофила за похищение 9-летней девочки.
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
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На МКС из строя вышли все туалеты
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Экономика
Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд
Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла нового исторического максимума, следует из материалов торгов.
Политика
Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными
Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Наука
В вечной мерзлоте в Сибири нашли щенка возрастом 18 тыс. лет
В Сибири ученые нашли сохранившееся в вечной мерзлоте тело щенка, пролежавшее во льдах около 18 тыс. лет, пишут СМИ.
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