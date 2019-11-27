Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыРосстандарт назвал регионы с самым некачественным топливом

Как отмечает издание со ссылкой на пресс-службу Минпромторга, на АЗС Москвы и Московской области специалисты Росстандарта не нашли нарушений при проверках качества топлива. В следующем году масштабные проверки продолжатся. Особое внимание будет уделено регионам с наибольшим количеством нарушений.
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