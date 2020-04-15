За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. 3K

Шоу-бизнес Поклонники Бурака Озчивита инициировали сбор денежных средств Согласно распространенному сообщению, фанаты звездной пары организовали сбор несколько недель назад и приурочили его к первому дню рождения первенца любимого актера.

Здоровье Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372 На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook. 3

Общество Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. 194

Армия и оружие В Минске в параде Победы примут участие более 180 боевых машин Экипажи боевых машин уже отрабатывают вопросы слаженности действий на специальной площадке в районе аэродрома Липки, передает БЕЛТА.

Общество В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии. 27

Здоровье Врач из США дал советы российским медикам в борьбе с коронавирусом Медикам необходимо предоставить достаточное количество средств индивидуальной защиты, а население должно знать правила дезинфекции и строго соблюдать режим самоизоляции, заявил специалист одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан. 12

Общество Роспотребнадзор отчитался о 1,5 млн проведенных тестов на коронавирус К 15 апреля в России проведено 1 млн 517 тыс. 992 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением заболевания со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4K

Общество В России коронавирус может сойти на нет в июне, заявил эксперт Коронавирус в России может закончиться к началу или середине июня, такой вывод можно сделать исходя из накопленного опыта, заявил академик РАН, пульмонолог, заведующего кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, Александр Чучалин.

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Происшествия В Петербурге скончался пятый пациент с коронавирусом Как стало известно в среду, 15 апреля, накануне в Петербурге умер пятый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. 1

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Общество В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей Число умерших с диагнозом "коронавирус" в США за минувшие сутки составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты. 165

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Авто Китайцам дадут деньги на покупку автомобилей Как сообщает CNN со ссылкой на представителей отрасли, продажи на авторынке Китае упали на 42% в первом квартале текущего года, а наибольший спад был зафиксирован в феврале и составил -79%. 4