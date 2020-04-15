Коронавирус
RT на русскомНазваны российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
ИА InterMedia вчера в 08:53
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости 13 апреля в 17:04
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
За сутки в России добавилось 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах
За минувшие сутки в России выявлено 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах страны.
Российская газета 03:30
Шоу-бизнес
Поклонники Бурака Озчивита инициировали сбор денежных средств
Согласно распространенному сообщению, фанаты звездной пары организовали сбор несколько недель назад и приурочили его к первому дню рождения первенца любимого актера.
Rusturkey.com вчера в 23:43
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372
На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service вчера в 02:59
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом
Российская газета 03:53
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Политика
СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ
Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Армия и оружие
В Минске в параде Победы примут участие более 180 боевых машин
Экипажи боевых машин уже отрабатывают вопросы слаженности действий на специальной площадке в районе аэродрома Липки, передает БЕЛТА.
Российская газета 05:20
Общество
В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение
С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
Здоровье
Врач из США дал советы российским медикам в борьбе с коронавирусом
Медикам необходимо предоставить достаточное количество средств индивидуальной защиты, а население должно знать правила дезинфекции и строго соблюдать режим самоизоляции, заявил специалист одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.
Народные новости 04:40
Общество
Роспотребнадзор отчитался о 1,5 млн проведенных тестов на коронавирус
К 15 апреля в России проведено 1 млн 517 тыс. 992 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением заболевания со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
РБК 04:56
Технологии
Apple открыла доступ к статистике передвижений людей во время пандемии
Американская корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps (картами Apple).
ТАСС вчера в 23:12
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
В России коронавирус может сойти на нет в июне, заявил эксперт
Коронавирус в России может закончиться к началу или середине июня, такой вывод можно сделать исходя из накопленного опыта, заявил академик РАН, пульмонолог, заведующего кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, Александр Чучалин.
РИА Новости 05:29
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 85 килограммов
Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
Bimru.ru вчера в 11:56
Происшествия
В Петербурге скончался пятый пациент с коронавирусом
Как стало известно в среду, 15 апреля, накануне в Петербурге умер пятый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
Форпост Северо-Запад 05:28
Общество
В Самаре полицейские выявляют нарушителей самоизоляции
На улицах областной столицы стало больше людей. Ежедневные рейды полиции выявляют новых нарушителей.
ГТРК Самара 03:29
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
Число умерших с диагнозом "коронавирус" в США за минувшие сутки составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Кино
В «Фантастических тварях 3» появятся персонажи из «Гарри Поттера»
В третьей части приквела «Фантастические твари» могут появиться два персонажа из оригинальной серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, сообщило The Independent.
Известия 13 апреля в 18:51
Экономика
Экономисты призвали правительство раздать деньги для борьбы с кризисом
Правительство же, как заявляют экономисты, должно взять на себя издержки по выплате займов при выполнении ряда условий со стороны бизнеса, говорится в докладе на сайте фонда «Либеральная миссия».
News.ru вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Юморист Гудков рассказал Собчак о грядущей свадьбе
Журналистка Ксения Собчак опубликовала интервью с юмористом и телеведущим Александром Гудковым.
Вечерняя Москва 05:23
Музыка
Составлен рейтинг самых популярных песен десятилетия
В курсе.ру вчера в 08:41
Авто
Китайцам дадут деньги на покупку автомобилей
Как сообщает CNN со ссылкой на представителей отрасли, продажи на авторынке Китае упали на 42% в первом квартале текущего года, а наибольший спад был зафиксирован в феврале и составил -79%.
32CARS.ru 02:33
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК вчера в 06:19
Финансы
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
Коммерсантъ 03:09