Общество
RT на русскомНазваны российские регионы с повышенными дозами облучения радоном
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для Тувы, Ставропольского и Забайкальского краёв, Еврейской автономной области и Иркутской области.
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Повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для республики Тува, Ставропольского и Забайкальского края, Еврейской автономной области и Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.РИА Новостивчера в 23:58
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