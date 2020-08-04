Повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для республики Тува, Ставропольского и Забайкальского края, Еврейской автономной области и Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

с чего всё началось

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для Тувы, Ставропольского и Забайкальского краёв, Еврейской автономной области и Иркутской области.

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