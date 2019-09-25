Экономика
Lenta.ruНазваны российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России за первое полугодие 2019 года, передает газета «Известия». Размер выплат пенсионерам в этом регионе составил в среднем 24,3 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, пояснили в фонде.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета вчера в 05:57
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
Процедура импичмента Трампа началась в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке
Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
Super.ru вчера в 10:50
Политика
Матвиенко переизбрана спикером Совета федерации
Коммерсантъ 03:37
Театры
Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo
Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Шоу-бизнес
Заворотнюк чуть не погибла при родах, рассказал экс-супруг
Экс-супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков рассказал о проблемах при родах их совместных детей - Анны и Майкла.
Газета.Ru 05:44
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Политика
Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы
Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
Интерфакс 05:35
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.
RT на русском 01:07
Шоу-бизнес
Виторган и Нинидзе показали свои чувства на публике
Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые продемонстрировали свои чувства на публике.
Газета.Ru 06:11
Происшествия
Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира
Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 05:04
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Гаджеты
Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha
Инсайд-блогер, скрывающийся за псевдонимом Ice Universe, опубликовал в Сети концепт-арт смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, оснащенного экраном-водопадом.
OAnews вчера в 10:21
Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Космос
Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере
ТАСС 23 сентября в 19:10
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Происшествия
Московский суд наложил арест на компьютерную программу
Лефортовский районный суд Москвы едва ли не впервые в истории российского судопроизводства наложил арест на компьютерную программу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости 04:04
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Футбол
Сборную России могут не допустить на чемпионат мира 2022 года
По данным издания Newsweek, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении российского спорта, то национальная сборная по футболу не сможет попасть на чемпионат мира 2022 года, который будет проходить в Катаре.
Петербургский дневник вчера в 04:02
Происшествия
В Москве преступники с молотком отобрали у мужчины 20 миллионов рублей
В столичном районе Люблино четверо неизвестных напали на мужчину и отняли у него рюкзак почти с 20 миллионами рублей, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
РИА Новости 01:40
Культура
Культурный список для школьников с Queen и Beatles оказался ошибкой
Замминистра культуры Алла Манилова заявила, что список культурных нормативов для школьников, в который вошли рок-группы Queen и Beatles был опубликован по ошибке, так как документ не был согласован ведомством.
Телеканал 360° вчера в 12:50
Происшествия
Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым
В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
РБК 05:58