Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, пояснили в фонде.

с чего всё началось

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России за первое полугодие 2019 года, передает газета «Известия». Размер выплат пенсионерам в этом регионе составил в среднем 24,3 тысячи рублей.

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