Экономика
Lenta.ruНазваны российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России за первое полугодие 2019 года, передает газета «Известия». Размер выплат пенсионерам в этом регионе составил в среднем 24,3 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, пояснили в фонде.Известиявчера в 17:01
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Культура
Минкульт назвал ошибкой «Культурный норматив» с хитами Beatles и Queen
Ранее на сайте Минкультуры появился список песен популярных российских и зарубежных исполнителей – Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, групп «Машина времени», The Beatles, Nirvana, ABBA, Queen и других – которые Минкульт предлагает для ознакомления школьникам в рамках программы «Культурный норматив».
Культуромания вчера в 12:15
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Энергетика
В «Нафтогазе» заявили о готовности Украины к зиме
Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина готова к зиме, объём закачанного в хранилища газа является наибольшим за последние девять лет.
RT на русском 03:45
Авто
Кроссовер Aston Martin DBX получит 550-сильный двигатель
Официальный дебют DBX намечен на декабрь, но сегодня мы узнаем несколько интересных моментов о внедорожнике, о которых говорится в официальном пресс-релизе Aston Martin.
SpeedMe вчера в 23:56
Политика
Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН
Представитель американского Госдепа объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия на Генассамблее ООН.
iReactor вчера в 17:09
Киберспорт
Virtus.pro показывает фильм о выступлении на The International 2019
Сегодня в 11:00 по московскому времени состоялась премьера фильма о выступлении Virtus.pro на The International 2019.
Cyber.sports.ru 02:33
Общество
Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки
Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:54
Футбол
Нисимура — о матче с «Аланией»: ЦСКА настроен серьёзно
Нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с «Аланией», который состоится сегодня, 25 сентября, во Владикавказе.
Чемпионат 04:24
Происшествия
Барнаулец зарезал своего пятилетнего сына
Алтайские следователи выясняют обстоятельства убийства пятилетнего ребёнка в Барнауле.
REGNUM 04:31
Кино
Лора Дерн, Сэм Нилл и Джефф Голдблюм вернутся к своим ролям в «Мире Юрского периода 3»
Авторы «Мира Юрского периода» в официальных социальных сетях серии объявили, что Лора Дерн, Сэм Нилл и Джефф Голдблюм вернутся к своим ролям в третьей части франшизы.
Игромания.ру 04:11
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
Зеленский назвал человека, который может давить на него
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о якобы давлении со стороны президента США Дональда Трампа, назвал единственного человека, который может это делать.
Газета.Ru 02:38
Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Транспорт
МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и срочно вылетел в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк, где участвовал в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, сообщил телеканал Sky News.
Коммерсантъ 03:58
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Политика
ЗакС Петербурга утвердил кандидатуру Батанова на пост вице-губернатора
Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило кандидатуру Эдуарда Батанова на пост вице-губернатора.
Политика Сегодня 04:18
Космос
В России начался сезон северного сияния
У северного сияния различают четыре вида интенсивности: 1 балл получает свечение, сходное по яркости с Млечным Путем; 2 балла набирает сияние, схожее со светом Луны сквозь перистые облака; 3 балла дают авроре, похожей на свет Луны через кучевые облака; и, наконец, 4 балла получает северное сияние, которое видно так же отчетливо и ярко, как полную Луну в ясную безоблачную ночь.
Lenta.ru вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Кристина Асмус отреагировала на слухи о разводе с Харламовым
Российская актриса Кристина Асмус в своем Instagram-аккаунте прокомментировала слухи о разводе с мужем Гариком Харламовым.
МИР 24 04:08
Теннис
Кузнецова проиграла Свитолиной в третьем круге турнира в Ухане
Российская теннисистка Светлана Кузнецова в третьем круге турнира в Ухане потерпела поражение от представительницы Украины Элины Свитолиной в двух сетах.
Нева Спорт 02:25
Экономика
В США началась процедура импичмента Трампа. Индексы ушли в минус
Индексы показали негативную динамику на фоне начавшейся в США процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа.
РБК 02:00
Транспорт
В Китае открылся крупнейший международный аэропорт Дасин
В Пекине открыт один из крупнейших аэропортов в мире Дасин, сообщило Центральное телевидение Китая.
Коммерсантъ 02:51
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в минувшую субботу, 21 сентября, вручил членам лайнера Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившим экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский, ключи от квартир в Екатеринбурге.
78.ru 22 сентября в 04:36
Происшествия
В Южной Корее по ошибке сделали аборт не той женщине
РИА Новости 03:12
Гаджеты
5 современных функций, которых нет в iPhone 11
Накануне презентации iPhone 11 было много слухов касательно того, что в новой линейке обязательно будет реверсивная беспроводная зарядка, чтобы как-то скомпенсировать внезапную отмену коврика AirPower, который сначала официально анонсировали, а потом решили тихо от него отказаться.
Газета.Ru 23 сентября в 09:23
Происшествия
Российский генерал полиции публично отрекся от яхты и Gelandewagen
Абакумов обращает внимание на то, что в СМИ вышли сюжеты, в которых утверждается, что ему принадлежат многомиллионная яхта, коттедж, квартира и автомобиль Gelandewagen, купленные во время его службы в должности замначальника санкт-петербургского главка.
Lenta.ru 04:07
Шоу-бизнес
Заворотнюк составила завещание
Семья Заворотнюк, по словам инсайдера, поспешила оформить завещание после того, как актриса пришла в себя.
Газета.Ru 04:01