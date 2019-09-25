Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны российские регионы с самыми большими пенсиями

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России за первое полугодие 2019 года, передает газета «Известия». Размер выплат пенсионерам в этом регионе составил в среднем 24,3 тысячи рублей.
Читать в источнике
Комментировать49
с чего всё началось

Северное влияние: самые высокие пенсии получают на Чукотке

Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, пояснили в фонде.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Росстат назвал регионы-лидеры по размеру пенсий

РБК03:37

Северное влияние: самые высокие пенсии получают на Чукотке

Известиявчера в 17:01

Чукотка оказалась лидером по размеру пенсий в России

Авторадио00:20

Названы российские регионы с самыми большими пенсиями

Lenta.ruвчера в 21:48

«Известия» ознакомились с данными ПФР о средней пенсии в регионах

Интерфаксвчера в 21:33

Росстат рассказал, в каких регионах страны получают самые высокие пенсии

ТАСС02:19

Назван регион с самыми большими пенсиями в России

URA.Ruвчера в 13:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:51, Вашингтон
Культура

Минкульт назвал ошибкой «Культурный норматив» с хитами Beatles и Queen

Ранее на сайте Минкультуры появился список песен популярных российских и зарубежных исполнителей – Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, групп «Машина времени», The Beatles, Nirvana, ABBA, Queen и других – которые Минкульт предлагает для ознакомления школьникам в рамках программы «Культурный норматив».
Культуромания вчера в 12:15
Транспорт

По Крымскому мосту прошел тестовый поезд

Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Энергетика

В «Нафтогазе» заявили о готовности Украины к зиме

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина готова к зиме, объём закачанного в хранилища газа является наибольшим за последние девять лет.
RT на русском 03:45
Авто

Кроссовер Aston Martin DBX получит 550-сильный двигатель

Официальный дебют DBX намечен на декабрь, но сегодня мы узнаем несколько интересных моментов о внедорожнике, о которых говорится в официальном пресс-релизе Aston Martin.
SpeedMe вчера в 23:56
Политика

Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН

Представитель американского Госдепа объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия на Генассамблее ООН.
iReactor вчера в 17:09
Киберспорт

Virtus.pro показывает фильм о выступлении на The International 2019

Сегодня в 11:00 по московскому времени состоялась премьера фильма о выступлении Virtus.pro на The International 2019.
Cyber.sports.ru 02:33
Общество

Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки

Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:54
Футбол

Нисимура — о матче с «Аланией»: ЦСКА настроен серьёзно

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с «Аланией», который состоится сегодня, 25 сентября, во Владикавказе.
Чемпионат 04:24
Происшествия

Барнаулец зарезал своего пятилетнего сына

Алтайские следователи выясняют обстоятельства убийства пятилетнего ребёнка в Барнауле.
REGNUM 04:31
Кино

Лора Дерн, Сэм Нилл и Джефф Голдблюм вернутся к своим ролям в «Мире Юрского периода 3»

Авторы «Мира Юрского периода» в официальных социальных сетях серии объявили, что Лора Дерн, Сэм Нилл и Джефф Голдблюм вернутся к своим ролям в третьей части франшизы.
Игромания.ру 04:11
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика

Зеленский назвал человека, который может давить на него

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о якобы давлении со стороны президента США Дональда Трампа, назвал единственного человека, который может это делать.
Газета.Ru 02:38
Экономика

Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%

По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Транспорт

МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости

МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Политика

Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и срочно вылетел в Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк, где участвовал в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, сообщил телеканал Sky News.
Коммерсантъ 03:58
Экономика

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Политика

ЗакС Петербурга утвердил кандидатуру Батанова на пост вице-губернатора

Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило кандидатуру Эдуарда Батанова на пост вице-губернатора.
Политика Сегодня 04:18
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Lenta.ru 03:26
Общество

Аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram стал лидером по числу лайков

Lenta.ru 03:47
Космос

В России начался сезон северного сияния

У северного сияния различают четыре вида интенсивности: 1 балл получает свечение, сходное по яркости с Млечным Путем; 2 балла набирает сияние, схожее со светом Луны сквозь перистые облака; 3 балла дают авроре, похожей на свет Луны через кучевые облака; и, наконец, 4 балла получает северное сияние, которое видно так же отчетливо и ярко, как полную Луну в ясную безоблачную ночь.
Lenta.ru вчера в 17:03
Шоу-бизнес

Кристина Асмус отреагировала на слухи о разводе с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус в своем Instagram-аккаунте прокомментировала слухи о разводе с мужем Гариком Харламовым.
МИР 24 04:08
Теннис

Кузнецова проиграла Свитолиной в третьем круге турнира в Ухане

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в третьем круге турнира в Ухане потерпела поражение от представительницы Украины Элины Свитолиной в двух сетах.
Нева Спорт 02:25
Происшествия

Судно с российскими моряками село на мель у берегов Швеции

РБК 04:18
Экономика

В США началась процедура импичмента Трампа. Индексы ушли в минус

Индексы показали негативную динамику на фоне начавшейся в США процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа.
РБК 02:00
Транспорт

В Китае открылся крупнейший международный аэропорт Дасин

В Пекине открыт один из крупнейших аэропортов в мире Дасин, сообщило Центральное телевидение Китая.
Коммерсантъ 02:51
Происшествия

Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в минувшую субботу, 21 сентября, вручил членам лайнера Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившим экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский, ключи от квартир в Екатеринбурге.
78.ru 22 сентября в 04:36
Происшествия

В Южной Корее по ошибке сделали аборт не той женщине

РИА Новости 03:12
Гаджеты

5 современных функций, которых нет в iPhone 11

Накануне презентации iPhone 11 было много слухов касательно того, что в новой линейке обязательно будет реверсивная беспроводная зарядка, чтобы как-то скомпенсировать внезапную отмену коврика AirPower, который сначала официально анонсировали, а потом решили тихо от него отказаться.
Газета.Ru 23 сентября в 09:23
Происшествия

Российский генерал полиции публично отрекся от яхты и Gelandewagen

Абакумов обращает внимание на то, что в СМИ вышли сюжеты, в которых утверждается, что ему принадлежат многомиллионная яхта, коттедж, квартира и автомобиль Gelandewagen, купленные во время его службы в должности замначальника санкт-петербургского главка.
Lenta.ru 04:07
Шоу-бизнес

Заворотнюк составила завещание

Семья Заворотнюк, по словам инсайдера, поспешила оформить завещание после того, как актриса пришла в себя.
Газета.Ru 04:01
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное