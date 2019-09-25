Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны российские регионы с самыми большими пенсиями

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России за первое полугодие 2019 года, передает газета «Известия». Размер выплат пенсионерам в этом регионе составил в среднем 24,3 тысячи рублей.
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с чего всё началось

Северное влияние: самые высокие пенсии получают на Чукотке

Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, пояснили в фонде.
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