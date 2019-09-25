Экономика
Lenta.ruНазваны российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России за первое полугодие 2019 года, передает газета «Известия». Размер выплат пенсионерам в этом регионе составил в среднем 24,3 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, пояснили в фонде.Известиявчера в 17:01
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Политика
Владимир Зеленский обвинил Россию в ведении войны против Украины
Украинский президент заявил, что речь идёт об оперном певце Василии Слипаке, который участвовал в войне в Донбассе в составе «Правого сектора».
Говорит Москва 09:47
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Первые симптомы рака у Заворотнюк появились еще 10 лет назад
Первые симптомы онкологии у Анастасии Заворотнюк появились еще 10 лет назад, сообщила личный гример актрисы Лариса Лосева, которая сотрудничала с ней на протяжении многих лет.
Ugpressa.ru 07:57
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Гаджеты
Процессор для OnePlus TV анонсирован официально
В конце августа в Сети появились подробные характеристики «умного» телевизора OnePlus TV, из которых стало ясно, что в качестве аппаратной платформы панель будет использовать ещё не анонсированный на тот момент процессор MediaTek MT5670.
3DNews 11:01
Кино
Федор Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Федор Добронравов рассказал, как идут съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты", в котором он исполняет одну из главных ролей, сообщают "Известия".
РИА Новости 07:46
Происшествия
СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах
На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РБК 09:35
Космос
С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Киберспорт
Destiny 2 перед выходом Shadowkeep уйдёт на 24-часовую профилактику
Bungie объявила, что перед релизом расширения «Обитель теней» (Shadowkeep) для Destiny 2 проведёт масштабную 24-часовую профилактику серверов — причём не только во второй части, но и в первой.
Игромания.ру 10:56
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Происшествия
Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей
Как сообщили в СК, Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Газета.Ru 10:32
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 09:46
Происшествия
Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам колонии строгого режима Дениса Чуприкова, который похитил картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, передает «Интерфакс».
Ведомости 08:48
Волейбол
Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы
Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН 23 сентября в 17:31
Политика
Путин поручил Медведеву решить вопрос с рентабельностью в ВПК
Необходимо вернуться к вопросу рентабельности предприятий военно-промышленного комплекса России, заявил президент РФ Владимир Путин 25 сентября на совещании с членами правительства России.
REGNUM 11:00
Политика
Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления
Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
Футбол
Алания — ЦСКА 0:1 (1-й тайм)
Игрок ЦСКА Алан Дзагоев отправился с клубом на поединок 1\16 финала Кубка России с «Аланией».
Vprognoze.ru вчера в 14:39
Авто
Электрический Volvo XC40 станет одной из самых безопасных моделей
Отмечается, что электрифицированная версия станет «одной из самых безопасных на дороге» благодаря усиленной лобовой конструкции.
32CARS.ru 04:04
Авто
Представлен обновленный внедорожник Nissan Patrol 2020
Nissan Patrol 2020 модельного года должен поступить в продажу в этом месяце на Ближнем Востоке, с новыми внешними доработками, более высоким уровнем интерьера, а также с улучшенными технологиями, сохраняя при этом свои жесткие внедорожные возможности.
32CARS.ru вчера в 07:50
Культура
Раскрыта причина срыва Соловьева
Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
Рамблер вчера в 13:01
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Политика
Госдеп прокомментировал невыдачу виз российским делегатам в ООН
Американская сторона серьезно относится к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил представитель Госдепа США, отказавшись при этом приводить причины отказа или задержки выдачи виз членам российской делегации, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 04:59
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21