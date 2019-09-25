Экономика
Lenta.ruНазваны российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России за первое полугодие 2019 года, передает газета «Известия». Размер выплат пенсионерам в этом регионе составил в среднем 24,3 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, пояснили в фонде.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк впервые прервала молчание
Буквально весь интернет заполонен информацией об Анастасии Заворотнюк. Уже вторую неделю не утихают слухи о ее состоянии.
Wday.ru 03:08
Политика
Матвиенко избрана председателем Совета Федерации на новый срок
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на этот пост в третий раз.
Ведомости 03:26
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Авто
В России планируют производить автомобили Spark
Автопром Узбекистана прорабатывает проект по крупноузловой сборке машин местного производства на территории Карачаево-Черкесии. первыми опытными автомобилями могут стать малолитражные легковушки Atlas, известных в Узбекистане как Spark.
SpeedMe вчера в 08:00
Политика
В России могут запретить лотерею грин-карт США
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
URA.Ru вчера в 21:08
Политика
Борис Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк и возвращается в Лондон
Британский премьер Борис Джонсон сократил визит в Нью-Йорк, где проходит Генассамблея ООН, и возвращается в Лондон, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 03:25
Общество
В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.
RT на русском вчера в 23:00
Армия и оружие
Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 02:20
Футбол
Тренер «Монако» Жардим: Головин прогрессирует, и это важно для команды
"Головин перешел к нам из другого чемпионата, отличающегося от Лиги 1. Он продолжает прогрессировать, и это важно для нашей команды", – цитирует Жардима официальный сайт "Монако".
Вести.Ru 02:35
Политика
Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента демократами
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что демократы из-за заявлений о необходимости начала процедуры импичмента американского лидера «испортили важный день в ООН».
RT на русском вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова в Чите собрала полупустой зал зрителей
Популярная певица Ольга Бузова отправилась в концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Артистка приглашает всех на шоу «Принимай меня».
Вечерний курьер 02:24
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия 22 сентября в 22:35
Кино
Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»
Ажиотаж вокруг проекта подтвердили и цифры: по данным Mediascope, премьеру посмотрел каждый пятый телезритель России в возрасте от 14 до 44 лет, что позволило «Жукам» занять нишу самого успешно стартовавшего сериала на ТВ в 2019 году.
Вокруг ТВ вчера в 13:41
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке
Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
Super.ru вчера в 10:50
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском вчера в 17:41
Футбол
Кубок России по футболу: «Ростов» и «Чайка» попробуют пройти дальше
В случае победы в матче 1/16 финала Кубка России по футболу «Ростов» выйдет на победителя пары «КАМАЗ» — «Спартак».
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 14:01
Политика
Трамп превысил регламент выступления на Генассамблее ООН
Трамп говорил о «ясном сигнале» к прекращению «бесконечных войн», который США посылают всему миру.
RuNews24.ru 01:57
Происшествия
В шахте под Оренбургом погиб горняк
По данным "Интерфакса", еще двое рабочих получили травмы. Всего же в момент обрушения в шахте находилось 435 человек.
Российская газета 00:33
Гаджеты
Представлены тизеры смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha
Как проинформировал руководитель китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь, новый аппарат Mi Mix Alpha будет инновационным, но не с гибким или складывающимся дисплеем.
RuNews24.ru 23 сентября в 16:12
Общество
Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения
К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
ГП выявила случаи укрывательства преступлений при лесных пожарах
Генпрокуратура России обнаружила случаи укрывательства преступлений в лесной отрасли местными надзорными органами.
RT на русском 02:36
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Единоборства
Федор Емельяненко выступит на турнире Bellator в России
Президент Bellator Скотт Кокер объявил о запуске турниров на территории России.
Sports.ru 02:06
Происшествия
Бывшего замминистра здравоохранения Алтая подозревают в получении взятки – СМИ
До середины июля 2019 года Кравец занимала должность замминистра Бывшего замминистра здравоохранения Алтайского края Елену Кравец подозревают в получении взятки, сообщает "Толк" со ссылкой на свои источники.
АМИТЕЛ 02:17
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru вчера в 08:28
Армия и оружие
В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км
Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru вчера в 20:45