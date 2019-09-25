Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, пояснили в фонде.

с чего всё началось

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России за первое полугодие 2019 года, передает газета «Известия». Размер выплат пенсионерам в этом регионе составил в среднем 24,3 тысячи рублей.

Политика Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.

Политика У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова» Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк впервые прервала молчание Буквально весь интернет заполонен информацией об Анастасии Заворотнюк. Уже вторую неделю не утихают слухи о ее состоянии.

Политика Матвиенко избрана председателем Совета Федерации на новый срок Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на этот пост в третий раз.

Политика Лавров провел краткие переговоры с Зеленским Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Авто В России планируют производить автомобили Spark Автопром Узбекистана прорабатывает проект по крупноузловой сборке машин местного производства на территории Карачаево-Черкесии. первыми опытными автомобилями могут стать малолитражные легковушки Atlas, известных в Узбекистане как Spark.

Политика В России могут запретить лотерею грин-карт США Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.

Политика Борис Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк и возвращается в Лондон Британский премьер Борис Джонсон сократил визит в Нью-Йорк, где проходит Генассамблея ООН, и возвращается в Лондон, сообщает «Интерфакс».

Общество В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.

Армия и оружие Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Футбол Тренер «Монако» Жардим: Головин прогрессирует, и это важно для команды "Головин перешел к нам из другого чемпионата, отличающегося от Лиги 1. Он продолжает прогрессировать, и это важно для нашей команды", – цитирует Жардима официальный сайт "Монако".

Политика Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента демократами Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что демократы из-за заявлений о необходимости начала процедуры импичмента американского лидера «испортили важный день в ООН».

Шоу-бизнес Ольга Бузова в Чите собрала полупустой зал зрителей Популярная певица Ольга Бузова отправилась в концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Артистка приглашает всех на шоу «Принимай меня».

Происшествия Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».

Кино Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки» Ажиотаж вокруг проекта подтвердили и цифры: по данным Mediascope, премьеру посмотрел каждый пятый телезритель России в возрасте от 14 до 44 лет, что позволило «Жукам» занять нишу самого успешно стартовавшего сериала на ТВ в 2019 году.

Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.

Общество Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.

Энергетика Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза» Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.

Футбол Кубок России по футболу: «Ростов» и «Чайка» попробуют пройти дальше В случае победы в матче 1/16 финала Кубка России по футболу «Ростов» выйдет на победителя пары «КАМАЗ» — «Спартак».

Политика Трамп превысил регламент выступления на Генассамблее ООН Трамп говорил о «ясном сигнале» к прекращению «бесконечных войн», который США посылают всему миру.

Происшествия В шахте под Оренбургом погиб горняк По данным "Интерфакса", еще двое рабочих получили травмы. Всего же в момент обрушения в шахте находилось 435 человек.

Гаджеты Представлены тизеры смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha Как проинформировал руководитель китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь, новый аппарат Mi Mix Alpha будет инновационным, но не с гибким или складывающимся дисплеем.

Общество Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.

Происшествия ГП выявила случаи укрывательства преступлений при лесных пожарах Генпрокуратура России обнаружила случаи укрывательства преступлений в лесной отрасли местными надзорными органами.

Музыка Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».

Единоборства Федор Емельяненко выступит на турнире Bellator в России Президент Bellator Скотт Кокер объявил о запуске турниров на территории России.

Происшествия Бывшего замминистра здравоохранения Алтая подозревают в получении взятки – СМИ До середины июля 2019 года Кравец занимала должность замминистра Бывшего замминистра здравоохранения Алтайского края Елену Кравец подозревают в получении взятки, сообщает "Толк" со ссылкой на свои источники.

Политика Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.