Экономика
Lenta.ruНазваны российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России за первое полугодие 2019 года, передает газета «Известия». Размер выплат пенсионерам в этом регионе составил в среднем 24,3 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, пояснили в фонде.Известиявчера в 17:01
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Космос
Роскосмос поделится с NASA причинами появления отверстия в «Союзе»
РЕН ТВ 23 сентября в 05:53
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Силовики ввели в Набережных Челнах особый режим передвижения
Передвигаться по городу можно только с паспортом, о чем болельщикам москвичей сообщают при прибытии в город.
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