Экономика
Lenta.ruНазваны российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России за первое полугодие 2019 года, передает газета «Известия». Размер выплат пенсионерам в этом регионе составил в среднем 24,3 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, пояснили в фонде.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
Экономика
Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками
Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой.
Lenta.ru 07:34
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 15:12
Политика
Лавров напомнил об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг невыдачи виз США российским делегатам напомнил, что Иосиф Сталин в своё время предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.
RT на русском 16:32
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Политика
Зеленский: В разговоре с Трампом «никто не оказывал давления»
Напомним, Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора президентов после того, как конгрессмены-демократы инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа, который якобы оказывал давление на Зеленского.
РЕН ТВ 15:10
Кино
Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
Югополис вчера в 12:16
Происшествия
СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах
На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РБК 09:35
Политика
Греф призвал к революции госуправления
РИАМО – 25 сен. Президент и председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на XXIII международном конгрессе организаций ИНТОСАИ заявил о необходимости проведения революции госуправления, которая изменит уже сложившиеся схемы управления государством, сообщает РИА Новости.
РИАМО 09:50
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 23 сентября в 08:51
Общество
Отец невесты извинился перед Кадыровым за недостойное поведение на свадьбе
По данным портала, «Кадыров раскритиковал мужчину, заявив, что его поступок не соответствует чеченским обычаям».
REGNUM 13:13
Футбол
Балтика — Локомотив 1:1 (4:1 по пенальти)
Московский «Локомотив» в серии пенальти проиграл калининградской «Балтике» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
RT на русском 17:10
Здоровье
Врачи назвали продукты для нормализации давления
Специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям назвали продукты, которые стоит включать в рацион, чтобы поддерживать кровяное давление в норме.
ТК Звезда 00:54
Футбол
Российский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»
Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики».
Sport24.ru 13:18
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor вчера в 21:15
Технологии
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.
Aobe.ru 08:00
Футбол
У Месси диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра
Sport24.ru 14:36
Космос
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-15" с тремя членами экипажа на борту пристыковался в среду в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).
ТАСС 15:59
Космос
Роскосмос поделится с NASA причинами появления отверстия в «Союзе»
РЕН ТВ 23 сентября в 05:53
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Авто
Первый пикап Hyundai получит рамную конструкцию
Компания Hyundai выпустит свой первый пикап, модель получит рамную конструкцию лестничного типа.
Актуальные Новости 09:19
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Хоккей
«Ак Барс» забросил «Трактору» шесть безответных шайб в Челябинске
ProstoProSport 13:11
Наука
Чайные пакетики выделяют в чай микропластик
Машины и Механизмы 16:39
Футбол
«Реал» обыграл «Осасуну» и возглавил таблицу Примеры
Чемпионат 16:51