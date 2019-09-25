Экономика
Lenta.ruНазваны российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России за первое полугодие 2019 года, передает газета «Известия». Размер выплат пенсионерам в этом регионе составил в среднем 24,3 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Информацию о средних размерах пенсий в регионах ПФР представил в Росстат для бюллетеня «Статистическое обозрение» по итогам января-июня 2019 года.Известиявчера в 17:01
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Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского
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26-летняя модель Алена Шишкова ответила на обвинения в анорексии.
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У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
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Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
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РИА Новости 15:12
Политика
Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru 14:30
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Мать Нино Нинидзе высказалась о романе дочери с Максимом Виторганом
Артистка Ия Нинидзе прокомментировала романтические отношения между своей дочерью, 28-летней актрисой Нино Нинидзе и 47-летним актёром Максимом Виторганом.
Аргументы недели 09:39
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Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
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Скончался бывший футболист сборной Литвы Римкявичюс
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RT на русском 12:15
Футбол
Глава «Баварии» пригрозил сборной Германии бойкотом из-за Нойера
Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнесс выступил в защиту вратаря клуба Мануэля Нойера, передает Sport Bild.
Газета.Ru 05:45
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Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
Известия 09:58
Политика
Россия не собирается расширять список поставщиков газа на Украину
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
Суть событий вчера в 15:18
Футбол
«Краснодар» и «Сочи» вылетели из Кубка России
Вести.Ru 14:20
Наука
Инъекции в глаза заменят солдатам ПНВ: будущее на пороге
В ближайшем будущем войска США могут обменять приборы ночного видения на простой укол, который позволит солдатам видеть в темноте.
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Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Общество
В Instagram свердловского губернатора оказался минимум ботов
Instagram свердловского губернатора Евгения Куйвашева насчитывает минимальное среди аккаунтов глав регионов Уральского ФО количество ботов.
REGNUM 12:17
Футбол
Олег Кононов: «Критика будет всё время, как бы „Спартак“ не играл»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы журналистов после выездной победы над КАМАЗом в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.
Спорт БИЗНЕС Online 14:54
Футбол
ФИФА назвала Месси футболистом года
Национальная служба новостей 23 сентября в 16:30
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Тимати оставил Анастасию Решетову перед родами
Изданию 7Days стало известно, что Тимати вместе со своей матерью и дочерью Алисой отправился на отдых к морю, оставив невесту одну в Москве.
Bimru.ru 13:45
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Мировые цены на нефть снижаются
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Происшествия
СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах
На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РБК 09:35
Гаджеты
IPhone 12 будет похож на iPhone 4
В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
Вести.Хайтек 11:37
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют теплый октябрь
Предварительный прогноз, сделанный специалистами Гидрометцентра, свидетельствует о том, что в октябре погода в большинстве областей на севере страны может оказаться теплой.
Общественное телевидение России 08:39
Технологии
Разработчик назвал стоимость робота «Федора»
Взгляд.ру 15:01