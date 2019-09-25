Экономика
Lenta.ruНазваны российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России за первое полугодие 2019 года, передает газета «Известия». Размер выплат пенсионерам в этом регионе составил в среднем 24,3 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, пояснили в фонде.Известиявчера в 17:01
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Политика
Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации
RT на русском 03:23
Политика
Конгресс США начинает процедуру импичмента президента Трампа
Спикер Палаты представителей считает основанием для импичмента разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого глава американской администрации, якобы, требовал начать расследование в отношении Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена, в чем демократы усматривают нарушение целостности выборов, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 18:32
Политика
Проведение американской лотереи грин-карт предложили запретить в РФ
В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России.
Известия вчера в 18:16
Политика
ЗакС Петербурга утвердил кандидатуру вице-губернатора Кириллова
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании в среду, 25 сентября, утвердили кандидатуру вице-губернатора города Владимира Кириллова.
NewInform 04:57
Футбол
Чалова включили в топ-7 игроков вне пределов ведущих чемпионатов
Портал 90min.com составил список из семи лучших игроков, выступающих вне пределов топовой пятёрки европейских чемпионатов.
Metaratings вчера в 17:05
Политика
В Кремле проходят переговоры Путина и Мадуро
В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru вчера в 17:32
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru вчера в 04:49
Общество
МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Политика
Глава МИД Китая заявил об отказе играть в «Игру престолов» с США
Глава МИД Китая Ван И заявил, что США являются «сильнейшей страной в мире», и призвал Вашингтон снять все необоснованные ограничения, передает CNBC.
РБК 04:36
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Единоборства
Федор Емельяненко проведет поединок на турнире Bellator в России
Скотт Кокер, глава Bellator, сообщил о том, что на территории РФ в будущем может быть проведен турнир организации.
Discover24 04:18
Армия и оружие
Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 02:20
Футбол
Новый еврокубковый турнир УЕФА получил название «Лига конференций»
2 декабря 2018 года было объявлено о создании нового турнира, он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2). Турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы.
ТАСС вчера в 14:28
Транспорт
Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Общество
Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре
Комсомольская правда вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери
Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
Дни24 00:40
Спорт
Конгресс IAAF поддержал решение продлить отстранение ВФЛА
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) поддержал решение совета организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
ТАСС 03:33
Космос
Ракету-носитель «Союз-ФГ» освятили перед последним пуском в истории
Ракету-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» освятили перед запуском на космодрома Байконур.
Росбалт вчера в 04:54
Происшествия
В Тюменской области открыли дело после похищения младенца няней
Следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту похищения малолетнего ребенка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
РБК 04:23
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что во всех российских регионах ожидаются температурные аномалии, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:24
Происшествия
Российский генерал полиции публично отрекся от яхты и Gelandewagen
Абакумов обращает внимание на то, что в СМИ вышли сюжеты, в которых утверждается, что ему принадлежат многомиллионная яхта, коттедж, квартира и автомобиль Gelandewagen, купленные во время его службы в должности замначальника санкт-петербургского главка.
Lenta.ru 04:07
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия 23 сентября в 20:06
Происшествия
Барнаулец подозревается в убийстве своего пятилетнего сына
Алтайские следователи выясняют обстоятельства убийства пятилетнего ребёнка в Барнауле.
REGNUM 04:31
Баскетбол
Российские регбисты проиграли сборной Самоа на Кубке мира
Сборная России по регби уступила команде Самоа в матче Кубка мира. Встреча завершилась со счетом 9:34.
Советский спорт вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21