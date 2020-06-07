Общество
Газета.RuНазваны российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года
Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал. Так, этот рейтинг возглавила Чукотка.
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с чего всё началось
В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей. Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года.RT на русском00:00
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Футбол
Селюк: «Зенит» хотел обменять Аршавина в «Барселону» на Месси
Агент отметил, в тот момент Аршавин был символом России и «Зенита», и Миллер очень красиво ответил «Барселоне», попросив взамен Месси.
Нева Спорт вчера в 07:35
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Политика
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
Российская газета вчера в 21:25
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 05 июня в 04:10
Общество
RT подал к Навальному иск в защиту деловой репутации
Телеканал Russia Today (RT) подал к оппозиционеру Алексею Навальному иск в защиту деловой репутации.
Компания 04:48
Общество
В России за сутки выявили 8 984 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8 984, всего в России заразились 467 673 человека.
ТАСС 03:37
Футбол
Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом» ради возвращения в Россию
Вести.Ru 05 июня в 16:53
Космос
Несмотря на Маска: NASA заплатит России 90 миллионов долларов
Автор Forbes Джейми Картер рассказал, что несмотря на успех SpaceX, NASA заплатит России 90 миллионов долларов, чтобы доставить американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Рамблер 05 июня в 07:13
Общество
Собянин сообщил о росте пассажиропотока на московском транспорте
Пассажиропоток на общественном транспорте в Москве постепенно растет и сейчас составляет 5 млн человек в сутки.
РБК 03:27
Политика
Forbes составил рейтинг самых защищенных от коронавируса стран
Издание Forbes подготовило рейтинг самых защищенных стран от коронавируса. На первом месте оказалась Швейцария, на последнем — Южный Судан.
ФАН вчера в 20:57
Общество
В Туве вводят карантин из-за коронавируса
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
Шоу-бизнес
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru вчера в 17:08
Политика
Захарова оценила предложение США помочь в ликвидации ЧП в Норильске
В прямом эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» представитель МИД России Мария Захарова отметила, что РФ благодарна американской стороне за готовность оказать помощь в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске.
Журналистская правда 02:15
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
Происшествия
На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку
Lenta.ru 05 июня в 13:46
Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем с января по май снизился на 4,3%
Пекин, 7 июня 2020, 09:16 — REGNUM Совместный российской-китайский товарооборот за первые пять месяцев 2020 года составил $40,89, показав снижение на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 02:16
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
Общество
Reuters: США планирует ввести санкции против десятков танкеров
Как сообщает издание Reuters со ссылкой на анонимные источники, Соединенные Штаты Америки намерены ввести санкции против множества танкеров, занимающихся перевозкой сырья из Венесуэлы.
RuNews24.ru вчера в 09:01
Экономика
В ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть
7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов, учрежденный Генассамблеей ООН для привлечения внимания к проблемам здорового питания населения и качеству производимых товаров.
ТАСС 01:10
Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуски
Цифровые пропуски, обязательные для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13
Здоровье
Ещё 240 человек в Свердловской области заболели коронавирусом
Уральский меридиан 03:39
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
Общество
Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
Национальная служба новостей 05 июня в 10:25
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Общество
Минобороны разъяснило новый порядок поступления в военные вузы
Порядок поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России в текущем году изменен в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.
Газета.Ru 04:18
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
За последние сутки наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве (1956), Московской области (754), Санкт-Петербурге (340), Нижегородской области (317), Свердловской области (240) и Ростовской области (210).
Lenta.ru 03:49
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Шоу-бизнес
PR-директор Алибасова заявил о его пропаже
По словам Горожанкина, происходящее внушает ему беспокойство, так как даже в свой день рождения, 6 июня, Алибасов не дал о себе знать.
Известия 04:04