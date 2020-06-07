Общество
RT на русскомНазваны регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года. Так, одну из самых высоких зарплат предлагают в сфере логистики и работы на складе — в среднем до 155 тыс. рублей.
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с чего всё началось
В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей. Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года.RT на русском00:00
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Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Общество
В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в России «колледжи однозначно должны начать работу 1 сентября».
RT на русском 05:40
Общество
За сутки в Тульской области выявлено 115 новых случаев коронавируса
За сутки в Тульской области у 115 жителей подтвержден COVID-19. Всего в регионе 4620 заболевших.
Тульские новости 03:41
Авто
ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
В Сети появились рендерные изображения российского седана, разработанные независимыми дизайнерами, в основу которого легла Skoda Octavia A8.
32CARS.ru 05 июня в 13:07
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Происшествия
Таинственные дыры в земле нашли рядом с селом в Забайкалье
Жители Забайкальского села Утан обнаружили гигантские дыры в земле. Отверстия неизвестного происхождения уходят вглубь на десять метров.
News.ru 10:15
Здоровье
Лучшие и худшие больницы названы в Башкирии
Минздрав Башкирии составил список лучших и худших больниц республики за первый квартал 2020 года.
Kursk.com 08:00
Политика
Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона
Российская газета 10:35
Здоровье
Диетологи назвали самый вредный суп
12 Канал Омск 05 июня в 05:33
Футбол
СМИ: «Краснодар» заинтересован в услугах игрока юношеской сборной Бразилии
"Краснодар" заинтересован в услугах 17-летнего бразильца Таллеса Магно, сообщает Rádio Tupi.
Газета.Ru 10:43
Шоу-бизнес
Пригожин посоветовал Шнурову обратиться к психиатру
Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал назвавшему его жену певицу Валерию "тетей" лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову обратиться к психиатру.
РЕН ТВ 08:51
Здоровье
Первый этап снятия ограничений ввели в Алтайском крае
В новой редакции указа главы региона предусмотрена отмена обязательной самоизоляции для граждан, прибывающих в Алтайский край из других регионов.
Катунь 24 08:40
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Футбол
Вагнер Лав рассказал, когда определится с местом продолжения карьеры
RT на русском 11:00
Происшествия
Полиция Приморья проверяет видео с мужчиной, лежащим у Вечного огня
Полиция проверяет видеозапись, размещенную в соцсетях и СМИ, на которой неизвестный лежит на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны, а его ноги упираются в звезду, где горит Вечный огонь.
ТАСС 06:32
Финансы
Программа льготной ипотеки может быть продлена
"Имело бы смысл подумать о продлении действия программы как минимум до конца года", - отмечает заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Российская газета 08:42
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
Российская газета 09:25
Хоккей
Депутат Роднина ответила на заявление Панарина о России
RuNews24.ru 09:23
Происшествия
Военные точным выстрелом потушили горящую скважину в Иркутской области
Российская газета 09:11
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
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Астероид размером с три футбольных поля пролетит рядом с Землей 6 июня
Известия 05 июня в 18:33
Происшествия
Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске
Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске. Об этом сообщили в воскресенье, 7 июня, в пресс-службе МЧС России.
Известия 08:23
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
Общество
Китай приостановил взыскание долгов с развивающихся стран
Китай приостановил прием платежей за обслуживание долгов от 77 развивающихся стран, говорится в Белой книге о борьбе КНР с коронавирусом, 7 июня сообщает Синьхуа.
ИА Красная Весна 04:32
Единоборства
Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, сообщил своим фанатам о том, что завершает профессиональную карьеру бойца.
FightTime.ru 02:26