Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года. Так, одну из самых высоких зарплат предлагают в сфере логистики и работы на складе — в среднем до 155 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать705
с чего всё началось

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей. Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года.
RT на русском00:00

Подробнее о событии

Росстат назвал регионы с самой высокой зарплатой в начале 2020 года

РБК06:43

Составлен рейтинг доходов жителей разных регионов

Комсомольская правда07:27

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года

Газета.Ru00:39

Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами

Московский Комсомолец01:16

ЯНАО обошел Москву по размеру зарплат

URA.Ru01:00

Перечислены российские регионы с самыми высокими зарплатами

Lenta.ru02:34

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

RT на русском00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Происшествия

Уфимская дознавательница раскрыла детали «пьяной вечеринки»

Газета.Ru 11:02
36
Политика

Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти

Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
28
Общество

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
816
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,7K
Общество

В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в России «колледжи однозначно должны начать работу 1 сентября».
RT на русском 05:40
30
Общество

За сутки в Тульской области выявлено 115 новых случаев коронавируса

За сутки в Тульской области у 115 жителей подтвержден COVID-19. Всего в регионе 4620 заболевших.
Тульские новости 03:41
618
Авто

ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

В Сети появились рендерные изображения российского седана, разработанные независимыми дизайнерами, в основу которого легла Skoda Octavia A8.
32CARS.ru 05 июня в 13:07
260
Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
31
Происшествия

Таинственные дыры в земле нашли рядом с селом в Забайкалье

Жители Забайкальского села Утан обнаружили гигантские дыры в земле. Отверстия неизвестного происхождения уходят вглубь на десять метров.
News.ru 10:15
Здоровье

Лучшие и худшие больницы названы в Башкирии

Минздрав Башкирии составил список лучших и худших больниц республики за первый квартал 2020 года.
Kursk.com 08:00
16
Политика

Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона

Российская газета 10:35
3
Здоровье

Диетологи назвали самый вредный суп

12 Канал Омск 05 июня в 05:33
79
Происшествия

На Введенской жестко столкнулись такси и Ferrari

МР7.ру 10:53
6
Футбол

СМИ: «Краснодар» заинтересован в услугах игрока юношеской сборной Бразилии

"Краснодар" заинтересован в услугах 17-летнего бразильца Таллеса Магно, сообщает Rádio Tupi.
Газета.Ru 10:43
Шоу-бизнес

Пригожин посоветовал Шнурову обратиться к психиатру

Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал назвавшему его жену певицу Валерию "тетей" лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову обратиться к психиатру.
РЕН ТВ 08:51
5
Здоровье

Первый этап снятия ограничений ввели в Алтайском крае

В новой редакции указа главы региона предусмотрена отмена обязательной самоизоляции для граждан, прибывающих в Алтайский край из других регионов.
Катунь 24 08:40
10
Общество

Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь

Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
389
Футбол

Вагнер Лав рассказал, когда определится с местом продолжения карьеры

RT на русском 11:00
1
Происшествия

Полиция Приморья проверяет видео с мужчиной, лежащим у Вечного огня

Полиция проверяет видеозапись, размещенную в соцсетях и СМИ, на которой неизвестный лежит на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны, а его ноги упираются в звезду, где горит Вечный огонь.
ТАСС 06:32
10
Финансы

Программа льготной ипотеки может быть продлена

"Имело бы смысл подумать о продлении действия программы как минимум до конца года", - отмечает заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Российская газета 08:42
Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
Российская газета 09:25
378
Хоккей

Депутат Роднина ответила на заявление Панарина о России

RuNews24.ru 09:23
7
Политика

В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением

РИА Новости 08:38
171
Происшествия

Военные точным выстрелом потушили горящую скважину в Иркутской области

Российская газета 09:11
184
Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
24
Космос

Астероид размером с три футбольных поля пролетит рядом с Землей 6 июня

Известия 05 июня в 18:33
32
Происшествия

Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске

Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске. Об этом сообщили в воскресенье, 7 июня, в пресс-службе МЧС России.
Известия 08:23
Политика

США решили тайно сократить численность своих войск в Германии

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
75
Общество

Китай приостановил взыскание долгов с развивающихся стран

Китай приостановил прием платежей за обслуживание долгов от 77 развивающихся стран, говорится в Белой книге о борьбе КНР с коронавирусом, 7 июня сообщает Синьхуа.
ИА Красная Весна 04:32
Единоборства

Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, сообщил своим фанатам о том, что завершает профессиональную карьеру бойца.
FightTime.ru 02:26
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное