Общество
ИзвестияНазваны регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года
Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей. При этом самые высокие показатели демонстрирует Чукотка — 109,1 тыс. рублей.
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Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Космос
Обнаружена экзопланета, похожая на Землю
Популярная механика 05 июня в 08:34
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар на хлебозаводе
РИА Новости 12:54
Авто
Для нового Toyota RAV4 разработан хардкорный тюнинг-кит
Актуальный Toyota RAV4 имеет яркий дизайн с довольно резкими и агрессивными чертами, однако специалисты тюнинг-компании Versus посчитали что этого недостаточно.
Тарантас Ньюс 04:18
Футбол
Киевское «Динамо» в большинстве разгромило «Александрию»
В 25-м туре чемпионата Украины киевское «Динамо» принимало «Александрию», которая в случае победы могла по-настоящему ворваться в группу команд, которые ведут борьбу за второе место.
Евро-футбол.ру 12:08
Политика
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.
РИА Новости 10:44
Происшествия
В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины
Полиция Приморского края организовала проверку по факту появления в социальных сетях видео, на котором мужчина загорает в чаше вечного огня на мемориале в городе Артём.
RT на русском 11:15
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Происшествия
На Бали мужчина из-за собаки провел в колодце шесть дней
На Бали спасатели достали из колодца гражданина Великобритании, который провел в нем шесть дней.
Профиль 10:12
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана.
Piter.tv 08:32
Шоу-бизнес
В Москве проходит церемония прощания с Михаилом Кокшеновым
В Москве в ритуальном зале Митинского крематория проходит церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым.
РЕН ТВ 04:05
Космос
Роскосмос запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на "сачок" для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Петербурге
Два автомобиля столкнулись в воскресенье в Петроградском районе Петербурга, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
ТАСС 12:48
Политика
ПНС Ливии назвало условие для начала переговоров с ЛНА
В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА под командованием фельдмаршала Хафтара.
ТАСС 10:17
Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавят персонажей других рас
Российская газета 10:16
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Общество
В России колледжи продлили срок приёма документов
Абитуриенты смогут отправить копии своих документов и медицинских справок по электронной почте, через региональные порталы госуслуг или по почте.
Газета Республика Башкортостан 10:30
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская объяснила свой пост об умершей Юлии Норкиной
У поклонников возмущение вызвал тот факт, что Цымбалюк-Романовская решила опубликовать видео в день смерти Норкиной.
iReactor 11:37
Футбол
Егор Сорокин: Не жалею, что отказал «Зениту»
Защитник «Краснодара» Егор Сорокин рассказал, почему отказался переходить в «Зенит» из «Рубина» зимой 2019 года.
Bookmaker-ratings.ru 06:40
Политика
На сайте для голосования по поправкам в Конституцию пропущена статья, обнуляющая сроки Путина
Поправка предлагает применять это правило без учета сроков, которые президент занимал на момент вступления изменений в силу.
Дождь 13:09
Общество
В Британии протестующие снесли памятник работорговцу XVII века
Сторонники движения Black Lives Matter в британском Бристоле снесли памятник английскому работорговцу и филантропу Эдварду Кольстону, жившему в 17-ом и 18-ом веках, сообщает издание Independent.
РИА Новости 12:06
Общество
Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
Общество
Михалков: Греф уничтожает российское образование
По мнению Михалкова, опасность для системы образования несут цифровые платформы для дистанционного обучения.
Pravda.Ru 04:22
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Здоровье
Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп
Вестник Кавказа вчера в 12:20