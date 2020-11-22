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Названы российские регионы с самыми высокооплачиваемыми работниками

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Чукотка является лидером рейтинга. Доля работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц в этом регионе составляет 40 процентов. На второй строчке оказался Ямало-Hенецкий автономный округ, где 35 процентов получает свыше 100 тысяч в месяц.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы с самыми высокооплачиваемыми работниками

Больше всего в России работников с зарплатами свыше 100 тысяч рублей в 2020 году оказалось на Крайнем Севере и в Москве, лидерами по доле работников с зарплатой менее 15 тысяч рублей стали республики Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости.
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Названы регионы России с самыми высокооплачиваемыми работниками

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Составлен рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами

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Названы регионы с самыми высокооплачиваемыми работниками

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Названы российские регионы с самыми высокооплачиваемыми работниками

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Названы регионы с самыми высокими зарплатами

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Названы регионы-лидеры РФ по числу высокооплачиваемых работников

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В РФ назвали регионы с самыми высокооплачиваемыми сотрудниками

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В субботу в стартовом матче 15-го тура арбитр из Петербурга Сергей Лапочкин отменил ответный гол гостей на 22-й минуте матча «Краснодар» - «Тамбов» (1:0) после просмотра VAR - Артём Любимов отвечал за работу видеопомощников.
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BaltNews.lt20 ноября в 09:27