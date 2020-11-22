Названы российские регионы с самыми высокооплачиваемыми работниками
Чукотка является лидером рейтинга. Доля работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц в этом регионе составляет 40 процентов. На второй строчке оказался Ямало-Hенецкий автономный округ, где 35 процентов получает свыше 100 тысяч в месяц.В источнике
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Названы регионы с самыми высокооплачиваемыми работниками
Больше всего в России работников с зарплатами свыше 100 тысяч рублей в 2020 году оказалось на Крайнем Севере и в Москве, лидерами по доле работников с зарплатой менее 15 тысяч рублей стали республики Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости.
РИА Новости16:06
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