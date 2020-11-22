Чукотка является лидером рейтинга. Доля работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц в этом регионе составляет 40 процентов. На второй строчке оказался Ямало-Hенецкий автономный округ, где 35 процентов получает свыше 100 тысяч в месяц.

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