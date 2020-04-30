Коронавирус
Московский КомсомолецНазваны лидеры Подмосковья по числу заражений коронавирусом
По данным подмосковного оперштаба, Одинцово и Люберцы остаются в лидерах по числу заражений коронавирусом COVID-19 в Московской области. Согласно информации на 1 мая, в Одинцово выявлено 764 случаев заражения, в Люберцах - 709.
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Коронавирус в Московской области, последние новости на 1 мая 2020: Подмосковье вводит масочный режим
Комсомольская правдавчера в 23:05
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Наука
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
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Российская газета 01:54
Общество
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За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
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Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
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Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва 00:20
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Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
РБК 11:11
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Lenta.ru 12:55
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Премьер Мишустин заразился коронавирусом
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Замана 01:18
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты.
Московский Комсомолец 05:35
Происшествия
Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде
Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
Lenta.ru 15:01
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина после болезни обратилась к подписчикам
30 апреля Надежда Бабкина выступила перед подписчиками в своем Instagram с информацией о нынешнем состоянии своего здоровья.
ToDay News Ufa 14:01
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В Кремле заявили об отсутствии данных о состоянии Ким Чен Ына
RT на русском 13:29
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Саакашвили прочат должность в украинском Национальном совете реформ
Коммерсантъ вчера в 10:28
Общество
Илон Маск хочет продать почти все имущество
Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что продаст почти все свои вещи.
Коммерсантъ 14:02
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У тульского «Арсенала» появился шанс попасть в еврокубки
Напомним, после первой части сезона "оружейники" занимали шестую строчку, что дает право на участие в квалификационном раунде Лиги Европы.
Тульская служба новостей 03:02
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Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз
Андрей Макаревич рассказал в интервью на «Радио Свобода», что тайно женился в четвертый раз и счастлив.
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Общество
Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса
Среди симптомов коронавируса у пациентов могут наблюдаться кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Коммерсантъ 15:09
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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В соответствии с указами мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области работа большинства магазинов в столице и Подмосковье (за исключением продуктовых и т.д.) временно приостановлена.
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Байден отверг обвинения в сексуальных домогательствах
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В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
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У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
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Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
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РИА Новости 07:48
Наука
Как сейчас проходят научные исследования в академических классах
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Тульское УГИБДД борется с пробками на въезде в регион
Сегодня с 9 утра в Тульской области по указу губернатора начал действовать режим цифровых пропусков, которые должны иметь все граждане, въезжающие в регион или выезжающие из него на любом виде транспорта.
Молодой коммунар вчера в 13:02
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Франция и Германия создадут «танк будущего» для Европы
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