Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНазваны лидеры Подмосковья по числу заражений коронавирусом

По данным подмосковного оперштаба, Одинцово и Люберцы остаются в лидерах по числу заражений коронавирусом COVID-19 в Московской области. Согласно информации на 1 мая, в Одинцово выявлено 764 случаев заражения, в Люберцах - 709.
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В Подмосковье зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19

Росбалт05:30

Названы лидеры Подмосковья по числу заражений коронавирусом

Московский Комсомолец14:23

Одинцово и Люберцы остаются лидерами Подмосковья по числу случаев заражения коронавирусом

ТАСС14:03

Названы подмосковные районы с наибольшим числом заболевших коронавирусом

РИА Новости14:01

Коронавирус в Московской области, последние новости на 1 мая 2020: Подмосковье вводит масочный режим

Комсомольская правдавчера в 23:05

Названы два антилидера Подмосковья по коронавирусу

Рамблервчера в 16:23

Антилидерами Подмосковья по коронавирусу остаются Одинцово и Люберцы

Live24вчера в 16:04
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Наука

Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
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Общество

797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 13:32
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Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок

Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва 00:20
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Политика

Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
РБК 11:11
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Энергетика

Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин

Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:55
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Кабинет министров будет работать в штатном режиме, премьер продолжит связываться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи.
Замана 01:18
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Общество

Роспотребнадзор пригрозил ужесточить самоизоляцию после 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты.
Московский Комсомолец 05:35
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Происшествия

Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде

Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
Lenta.ru 15:01
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после болезни обратилась к подписчикам

30 апреля Надежда Бабкина выступила перед подписчиками в своем Instagram с информацией о нынешнем состоянии своего здоровья.
ToDay News Ufa 14:01
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Политика

В Кремле заявили об отсутствии данных о состоянии Ким Чен Ына

RT на русском 13:29
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Политика

Саакашвили прочат должность в украинском Национальном совете реформ

Коммерсантъ вчера в 10:28
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Происшествия

В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок

РИА Новости 01:25
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Общество

Илон Маск хочет продать почти все имущество

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что продаст почти все свои вещи.
Коммерсантъ 14:02
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Футбол

У тульского «Арсенала» появился шанс попасть в еврокубки

Напомним, после первой части сезона "оружейники" занимали шестую строчку, что дает право на участие в квалификационном раунде Лиги Европы.
Тульская служба новостей 03:02
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз

Андрей Макаревич рассказал в интервью на «Радио Свобода», что тайно женился в четвертый раз и счастлив.
Дни24 08:52
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Авто

Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами

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Общество

Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса

Среди симптомов коронавируса у пациентов могут наблюдаться кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Коммерсантъ 15:09
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Политика

Мишустин все время находится на связи, заявила Попова

Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами.
Деловое.ТВ 14:15
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
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Общество

Конкуренты Leroy Merlin возмутились продолжением работы ее магазинов

В соответствии с указами мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области работа большинства магазинов в столице и Подмосковье (за исключением продуктовых и т.д.) временно приостановлена.
РБК 06:34
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Политика

Байден отверг обвинения в сексуальных домогательствах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден отверг обвинения в сексуальных домогательствах.
Московский Комсомолец 08:18
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Общество

В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
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Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
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Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
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Наука

Как сейчас проходят научные исследования в академических классах

Временный переход на полностью дистанционный формат обучения не изменил планы научных исследований московских школьников.
Наука и жизнь 29 апреля в 07:43
Общество

Тульское УГИБДД борется с пробками на въезде в регион

Сегодня с 9 утра в Тульской области по указу губернатора начал действовать режим цифровых пропусков, которые должны иметь все граждане, въезжающие в регион или выезжающие из него на любом виде транспорта.
Молодой коммунар вчера в 13:02
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Армия и оружие

Франция и Германия создадут «танк будущего» для Европы

Власти Германии и Франции подписали два соглашения, направленных на разработку новой основной наземной боевой системы — "европейского танка будущего" — которая заменит нынешние танки: немецкий основной танк Leopard 2 и французский основной танк Leclerc AMX-56.
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