Общество
Lenta.ruНазваны самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии
Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии. Их перечислили опрошенные РИА Новости эксперты. В связи с пандемией COVID-19 оказались невостребованными услуги официантов, поваров, администраторов, охранников и уборщиков.
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Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Наука
Эректильная дисфункция влияет на продолжительность жизни мужчин
На продолжительность жизни мужчин влияет эректильная дисфункция, такое заключение сделали ученые из Бельгии после проведенного ими исследования.
Музыка
Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности
Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Культура
С МТС дети-художники Ставрополья смогут выставить работу в Третьяковке
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Здоровье
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Экономика
В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат
Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Общество
Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США
Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти в ходе брифинга в Белом доме, передает «Интерфакс».
Общество
«Аэрофлот» вывезет россиян из Бангкока 7 апреля
Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" для возвращения россиян из Бангкока запланированы на 7 апреля. Об этом говорится в сообщении компании.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
За сутки режим самоизоляции в Иркутской области нарушили 50 человек
Только за сутки в Иркутской области 50 человек нарушили режим самоизоляции.
Космос
Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»
Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Общество
В России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России было выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах.
Единоборства
Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт официально подтвердил, что Джастин Гэтжи заменит чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
Модернизация одной из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М "Малка" завершена, первый образец готов к отправке в войска, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
Алтайский край ужесточает условия самоизоляции
Барнаул, 6 апреля 2020, 13:33 — REGNUM В связи с выявленными в Алтайском крае 12 случаями заражения COVID-19 власти региона решили внести поправки в принятый ранее указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
В Китае за последние сутки от коронавируса никто не умер
Число умерших в Китае от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за последние сутки не выросло ни на одного человека, количество прибывающих из-за границы заразившихся увеличилось на 32, до 983 человек.
Футбол
«Зенит» договорился с игроками о снижении зарплат
Руководство петербургского «Зенита» договорилось с игроками о снижении зарплат в апреле и мае на 50% в связи с приостановкой сезона РПЛ из-за вспышки коронавируса, сообщил ТАСС генеральный директор футбольного клуба Александр Медведев.
Общество
Пригожин подал в суд на Любовь Соболь и телеканал «Царьград»
Российский бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, а также на телеканал «Царьград».
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Футбол
Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ
Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Происшествия
В Приморье от коронавируса скончался второй пациент
Второй пациент в Приморском крае скончался от последствий заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Австрия планирует поэтапное смягчение ограничений в общественной жизни
По словам Курца, Австрия раньше других приняла ограничительные меры для подавления коронавируса, поэтому может раньше начать выход из кризиса.
Политика
Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений
Сенатор обратил внимание, что повсеместно введённый режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства РФ.
Шоу-бизнес
Айза Анохина продает квартиру в центре Москвы за 58 млн рублей
Айза Анохина продаёт свою квартиру в центре Москвы, купленную в 2018 году.