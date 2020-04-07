Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии

Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии. Их перечислили опрошенные РИА Новости эксперты. В связи с пандемией COVID-19 оказались невостребованными услуги официантов, поваров, администраторов, охранников и уборщиков.
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

Названы самые ненужные во время коронавируса профессии

РИА Новости21:38

Названы бесполезные профессии во время пандемии коронавируса

ТК Звезда21:29

Эксперты назвали самые ненужные профессии на фоне пандемии

РЕН ТВ20:35

Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии

Lenta.ru20:41

Названы самые ненужные профессии в России на фоне пандемии

Москва 2421:25

Названы самые ненужные профессии во время пандемии

Ридус20:21

Названы самые ненужные профессии в России на фоне пандемии

Радио Sputnik20:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 21:45, Ашберн
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Наука

Эректильная дисфункция влияет на продолжительность жизни мужчин

На продолжительность жизни мужчин влияет эректильная дисфункция, такое заключение сделали ученые из Бельгии после проведенного ими исследования.
Ugpressa.ru 12:06
Музыка

Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Инфо24 10:42
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Культура

С МТС дети-художники Ставрополья смогут выставить работу в Третьяковке

Московский Комсомолец 12:13
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости 04:11
Здоровье

Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Lenta.ru 21:11
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Экономика

В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат

Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Газета.Ru 07:55
Общество

Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти в ходе брифинга в Белом доме, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 19:05
Общество

«Аэрофлот» вывезет россиян из Бангкока 7 апреля

Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" для возвращения россиян из Бангкока запланированы на 7 апреля. Об этом говорится в сообщении компании.
Экономика сегодня 14:27
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

За сутки режим самоизоляции в Иркутской области нарушили 50 человек

Только за сутки в Иркутской области 50 человек нарушили режим самоизоляции.
Твой Иркутск 09:05
Космос

Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
ТАСС Наука 03 апреля в 20:43
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости 12:00
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
Общество

В России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России было выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах.
Профиль 03:52
Единоборства

Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт официально подтвердил, что Джастин Гэтжи заменит чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном.
RT на русском 16:19
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

Модернизация одной из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М "Малка" завершена, первый образец готов к отправке в войска, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).
РИА Новости 20:19
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru 18:16
Общество

Алтайский край ужесточает условия самоизоляции

Барнаул, 6 апреля 2020, 13:33 — REGNUM В связи с выявленными в Алтайском крае 12 случаями заражения COVID-19 власти региона решили внести поправки в принятый ранее указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:33
Происшествия

В Китае за последние сутки от коронавируса никто не умер

Число умерших в Китае от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за последние сутки не выросло ни на одного человека, количество прибывающих из-за границы заразившихся увеличилось на 32, до 983 человек.
ТАСС 21:29
Футбол

«Зенит» договорился с игроками о снижении зарплат

Руководство петербургского «Зенита» договорилось с игроками о снижении зарплат в апреле и мае на 50% в связи с приостановкой сезона РПЛ из-за вспышки коронавируса, сообщил ТАСС генеральный директор футбольного клуба Александр Медведев.
Rambler News Service 08:07
Общество

Пригожин подал в суд на Любовь Соболь и телеканал «Царьград»

Российский бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, а также на телеканал «Царьград».
РБК 15:58
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru 14:57
Футбол

Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ

Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Газета.Ru 20:04
Происшествия

В Приморье от коронавируса скончался второй пациент

Второй пациент в Приморском крае скончался от последствий заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:43
Общество

Австрия планирует поэтапное смягчение ограничений в общественной жизни

По словам Курца, Австрия раньше других приняла ограничительные меры для подавления коронавируса, поэтому может раньше начать выход из кризиса.
Интерфакс 07:30
Политика

Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений

Сенатор обратил внимание, что повсеместно введённый режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства РФ.
Наш Север 16:36
Шоу-бизнес

Айза Анохина продает квартиру в центре Москвы за 58 млн рублей

Айза Анохина продаёт свою квартиру в центре Москвы, купленную в 2018 году.
Актуальные Новости 09:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное