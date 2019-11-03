Самые благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе, где отмечается наиболее удачное соотношение средней зарплаты и платежей по ипотеке, показало исследование Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).

с чего всё началось

Наиболее комфортные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе РФ, где зафискировано наиболее удачное соотношение средней зарплаты и ипотечных платежей.

Происшествия СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.

Единоборства Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Происшествия В Омске автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком В Омске автомобиль после автозапуска сдвинулся с места, зацепив другую машину, после чего совершил наезд на женщину с ребенком.

Наука В опухолях головы и шеи нашли генетические «супервключатели» По итогам было обнаружено 159 альтернативно метилированных суперэнхансеров, регулирующих работу 150 генов, или 211 пар суперэнхансер—ген. Большинство суперэнхансеров оказалось метилировано излишне и регулируемые ими гены были малоактивны.

Политика Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.

Политика На Украине предрекли потери из-за отсутствия авиасообщения с Россией «В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждёт весьма печальный сценарий», — отметил он, добавив, что украинской стороне грозят «отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата».

Общество «Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома» Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.

Религия Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Дубнинскому (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии (Русского экзархата) с Русской православной церковью (РПЦ).

Политика Содержащийся в израильской тюрьме Бурков планирует вернуться в Россию Содержащийся в израильской тюрьме по американскому запросу россиянин Алексей Бурков заявил, что рассчитывает вернуться в РФ.

Армия и оружие США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.

Культура Путин поздравил Александра Градского с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем.

Киберспорт Нежить, Эльфы и правки баланса: что известно о бета-тесте Warcraft III: Reforged Что известно после первого дня BlizzCon 2019: Расу Нежити добавят на следующей неделе. Расу Ночных эльфов добавят через три недели.

Единоборства Масвидаль победил Диаса на UFC 244 и выиграл пояс BMF Американец Хорхе Масвидаль, выступающий в полусреднем весе, в главном бою вечера на турнире UFC 244 победил соотечественника Нейта Диаса.

Политика «Ключевой свидетель» рассказал о деле Boeing МН17 и утечке документов В Киеве Цемаха ранее назвали ключевым свидетелем в деле о крушении «Боинга» 777 рейса МН17 на Донбассе.

Политика Медведев призвал АСЕАН к совместным усилиям в сфере высоких технологий Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 призвал страны-члены организации к совместным усилиям по демонополизации в сфере высоких технологий.

Фигурное катание Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.

Политика Украина потребует от России репараций для восстановления Донбасса Украина потребует от России заплатить за восстановление Донбасса после прекращения конфликта и перехода региона под контроль Киева, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Наука Большой брат следит за меньшими Разумеется, они неконтролируемые — в том смысле, что исследователи никак не могут повысить вероятность наступления какого-то события за счет экспериментальных манипуляций (как это, например, делается, если животное надо чему-то научить).

Политика Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны Правительство Сальвадора приняло решение выдворить из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы, говорится в заявлении администрации сальвадорского президента.