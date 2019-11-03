Недвижимость

BFM.ruBFM.ruНазваны самые благоприятные регионы для ипотеки

Наиболее комфортные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе РФ, где зафискировано наиболее удачное соотношение средней зарплаты и ипотечных платежей.
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Эксперты назвали регионы с самыми благоприятными условиями для ипотеки

ТАСС02:07

Названы регионы России с самой выгодной ипотекой

Lenta.ru03:24

Названы регионы с самыми благоприятными условиями для ипотеки

News.ru02:25

Названы регионы России с самой выгодной ипотекой

URA.Ru04:33

Названы регионы России с самой выгодной ипотекой

Говорит Москва04:16

Названы самые благоприятные регионы для ипотеки

BFM.ru03:43

Эксперты назвали регионы с самой доступной ипотекой

ПолитРоссия03:39
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Политика

На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией

«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
Lenta.ru 00:58
Происшествия

СК заявил о серьёзном прогрессе в расследовании убийства Эльджаркиева

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В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ

Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
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Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
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В Курской области школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище

В городе Щигры Курской области три школьницы разрушили памятники на нескольких могилах.
РБК вчера в 13:54
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Blizzard показала геймплей Diablo 4

Cyber.sports.ru 01 ноября в 13:25
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Земфира исполнила новые песни на концерте в Дубае

Все на концерте прозвучали 17 песен. Отметим, что Земфира довольно редко радует своих поклонников выступлениями и новыми треками.
Петербургский дневник 02:57
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Свитолина и Барти сыграют в финале итогового турнира WTA

В китайском Шэньчжене были сыграны полуфинальные матчи итогового турнира Женской теннисной ассоциации.
Вести.Ru вчера в 10:07
Общество

Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней

Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 01 ноября в 09:15
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 01 ноября в 06:04
Политика

Финляндия заплатит за разминирование Донбасса

Глава финского МИД заявил, что правительство страны может выделить Украине 600 тысяч евро на разминирование Донбасса.
Pravda.Ru вчера в 09:21
Культура

Путин поздравил Градского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем и отметил его уникальные вокальные данные, которые позволили вписать яркие страницы в историю отечественной эстрады, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Шоу-бизнес

Ирина Старшенбаум закрутила новый роман

В начале июля «Экспресс газета» сообщила о романе Александра Петрова с коллегой по цеху, юной и симпатичной Стаей Милославской.
Экспресс газета 02:28
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг

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Смогут ли 20 миллионов деревьев спасти нашу планету: мнение ученых

Июльское исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что если бы мы посадили новые деревья на 900 миллионах гектаров, то они могли бы поглотить две трети углекислого газа, который мы выделили в атмосферу за последние 250 лет.
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Общество

Глава РЭО назвал условие для ввода штрафов за нераздельный сбор мусора

Глава «Российского экологического оператора» (оператора мусорной реформы) Денис Буцаев назвал условия введения в России штрафов за нераздельный сбор мусора.
РБК 03:00
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
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Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц

Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Вести.Ru 01:45
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 07:50
Политика

Мюллер выявил роль Манафорта в теме «украинского вмешательства» в выборы

Расследованием вмешательства России в президентские выборы в США с 2016 года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
РБК 04:15
Общество

Airbnb запретила аренду домов для вечеринок

РБК вчера в 18:05
Наука

Французские ученые нашли самое безжизненное место на Земле

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Происшествия

В Омске автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком

РБК 02:51
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Во Внуково утром были очереди из-за поломки ленты приема багажа

Коммерсантъ 03:28
Шоу-бизнес

Чем удивила зрителей на концерте в Минске Алла Пугачева

Примадонна эстрады Союзного государства - Алла Пугачева - владеет волшебным мастерством не только покорять своим искусством, но и твердо держать данное поклонникам ее таланта слово.
Российская газета 04:26
Музыка

Участник «Евровидения» не прошёл пробы в шоу «Голос»

Руслан Алехно, участник конкурса «Евровидение-2008» от Белоруссии, был забракован жюри телеконкурса «Голос», сообщает 3 ноября InterMedia.
Красная весна 02:18
Фигурное катание

Золотая медаль фигуристки Косторной досталась американке

Золотая медаль, которую выиграла российская фигуристка Алена Косторная, досталась американской спортсменке Мэрайе Белл.
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Экономика

Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco

РБК 02:19
Политика

Медведев рассказал о планах США установить влияние в Азии

США пытаются усилить влияние в азиатском регионе, однако это может разрушить устоявшиеся там способы сотрудничества стран и, в частности, позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Lenta.ru вчера в 20:53
Авто

«Автостат» расположил регионы России по объему рынка новых автомобилей

VSE42.RU 04:01
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Обширный географический регион на севере Азии, ограниченный с запада Уральскими горами, с востока - водораздельными хребтами, идущими вдоль Тихого океана, с севера - Северным Ледовитым океаном, с юга - государственной границей России.
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