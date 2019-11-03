Недвижимость
BFM.ruНазваны самые благоприятные регионы для ипотеки
Наиболее комфортные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе РФ, где зафискировано наиболее удачное соотношение средней зарплаты и ипотечных платежей.
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Политика
На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией
«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
Lenta.ru 00:58
Происшествия
СК заявил о серьёзном прогрессе в расследовании убийства Эльджаркиева
RT на русском 04:05
Политика
В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ
Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости 04:27
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Происшествия
В Курской области школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище
В городе Щигры Курской области три школьницы разрушили памятники на нескольких могилах.
РБК вчера в 13:54
Киберспорт
Blizzard показала геймплей Diablo 4
Cyber.sports.ru 01 ноября в 13:25
Музыка
Земфира исполнила новые песни на концерте в Дубае
Все на концерте прозвучали 17 песен. Отметим, что Земфира довольно редко радует своих поклонников выступлениями и новыми треками.
Петербургский дневник 02:57
Теннис
Свитолина и Барти сыграют в финале итогового турнира WTA
В китайском Шэньчжене были сыграны полуфинальные матчи итогового турнира Женской теннисной ассоциации.
Вести.Ru вчера в 10:07
Общество
Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней
Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 01 ноября в 09:15
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 01 ноября в 06:04
Политика
Финляндия заплатит за разминирование Донбасса
Глава финского МИД заявил, что правительство страны может выделить Украине 600 тысяч евро на разминирование Донбасса.
Pravda.Ru вчера в 09:21
Культура
Путин поздравил Градского с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем и отметил его уникальные вокальные данные, которые позволили вписать яркие страницы в историю отечественной эстрады, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:55
Шоу-бизнес
Ирина Старшенбаум закрутила новый роман
В начале июля «Экспресс газета» сообщила о романе Александра Петрова с коллегой по цеху, юной и симпатичной Стаей Милославской.
Экспресс газета 02:28
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг
Телеканал 360° вчера в 18:04
Наука
Смогут ли 20 миллионов деревьев спасти нашу планету: мнение ученых
Июльское исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что если бы мы посадили новые деревья на 900 миллионах гектаров, то они могли бы поглотить две трети углекислого газа, который мы выделили в атмосферу за последние 250 лет.
Популярная механика 03:16
Общество
Глава РЭО назвал условие для ввода штрафов за нераздельный сбор мусора
Глава «Российского экологического оператора» (оператора мусорной реформы) Денис Буцаев назвал условия введения в России штрафов за нераздельный сбор мусора.
РБК 03:00
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц
Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Вести.Ru 01:45
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 07:50
Политика
Мюллер выявил роль Манафорта в теме «украинского вмешательства» в выборы
Расследованием вмешательства России в президентские выборы в США с 2016 года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
РБК 04:15
Общество
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок
РБК вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Чем удивила зрителей на концерте в Минске Алла Пугачева
Примадонна эстрады Союзного государства - Алла Пугачева - владеет волшебным мастерством не только покорять своим искусством, но и твердо держать данное поклонникам ее таланта слово.
Российская газета 04:26
Музыка
Участник «Евровидения» не прошёл пробы в шоу «Голос»
Руслан Алехно, участник конкурса «Евровидение-2008» от Белоруссии, был забракован жюри телеконкурса «Голос», сообщает 3 ноября InterMedia.
Красная весна 02:18
Фигурное катание
Золотая медаль фигуристки Косторной досталась американке
Золотая медаль, которую выиграла российская фигуристка Алена Косторная, досталась американской спортсменке Мэрайе Белл.
Газета.Ru вчера в 17:26
Политика
Медведев рассказал о планах США установить влияние в Азии
США пытаются усилить влияние в азиатском регионе, однако это может разрушить устоявшиеся там способы сотрудничества стран и, в частности, позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Lenta.ru вчера в 20:53