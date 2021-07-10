«Власти подгузники еще поменяют, но на памперсы не перейдут»: эксперт о транзите в Латвии

Смена модели управления латвийскими портами сама по себе не привлечет в гавани новые грузы, для этого нужно проделать большую работу, прежде всего, на уровне государства, считает профессор Латвийского университета Эдвинс Карнитис, который проводил исследование, посвященное портам страны.