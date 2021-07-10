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Названы самые богатые и бедные регионы России

Регионами с самой большой доходной частью бюджета в 2021 году стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Свердловская области, рассказал эксперт направления «Пространственное развитие» ЦСР Александр Бурков.
URA.Ru
Антилидерами стали Адыгея с показателем 26,8 млрд рублей, Алтай (26,6 млрд), Калмыкия (19,8 млрд), Карачаево-Черкесия (30,6 млрд) и Еврейская автономная область (16,9 млрд).
ФАН
"Совокупные доходы бюджетов данных регионов составляют до трех процентов от суммы доходов бюджетов регионов-лидеров", — отметил Бурков.
РИА Новости
Одной из мер поддержки со стороны федерального центра являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.
РИА Новости

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Эксперт «Пространственного развития» ЦСР назвал самые богатые и бедные регионы России

"Если оценивать регионы с точки зрения наполняемости их бюджетов (доходной части), то согласно утвержденным законам о бюджетах на 2021 год шорт-лист регионов-лидеров может быть представлен следующими субъектами Российской Федерации: Москва (общий объем доходов бюджета 2 834 024 862,5 тысячи рублей), Санкт-Петербург (651 687 023,3 тысячи рублей), Республика Татарстан (274 636 726,5 тысячи рублей), Московская область (662 671 411,0 тысячи рублей), Свердловская область (294 466 347,9 тысячи рублей)", — сказал эксперт.
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