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Названы самые богатые и бедные регионы России

Ранее стало известно, что в России может измениться система начисления страховых взносов на высокие зарплаты.В источнике

С чего всё началось

Эксперт «Пространственного развития» ЦСР назвал самые богатые и бедные регионы России

"Если оценивать регионы с точки зрения наполняемости их бюджетов (доходной части), то согласно утвержденным законам о бюджетах на 2021 год шорт-лист регионов-лидеров может быть представлен следующими субъектами Российской Федерации: Москва (общий объем доходов бюджета 2 834 024 862,5 тысячи рублей), Санкт-Петербург (651 687 023,3 тысячи рублей), Республика Татарстан (274 636 726,5 тысячи рублей), Московская область (662 671 411,0 тысячи рублей), Свердловская область (294 466 347,9 тысячи рублей)", — сказал эксперт.
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