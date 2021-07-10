Названы самые богатые и бедные регионы России
Ранее стало известно, что в России может измениться система начисления страховых взносов на высокие зарплаты.В источнике
С чего всё началось
Эксперт «Пространственного развития» ЦСР назвал самые богатые и бедные регионы России
"Если оценивать регионы с точки зрения наполняемости их бюджетов (доходной части), то согласно утвержденным законам о бюджетах на 2021 год шорт-лист регионов-лидеров может быть представлен следующими субъектами Российской Федерации: Москва (общий объем доходов бюджета 2 834 024 862,5 тысячи рублей), Санкт-Петербург (651 687 023,3 тысячи рублей), Республика Татарстан (274 636 726,5 тысячи рублей), Московская область (662 671 411,0 тысячи рублей), Свердловская область (294 466 347,9 тысячи рублей)", — сказал эксперт.
РИА Новости02:15