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Lenta.ru

Названы самые быстро дорожающие продукты

Эксперты назвали продукты, которые подорожают быстрее всего. Лидерами по росту цен в ближайшие два года могут оказаться соя, масленичные культуры и зерно — именно в этом сегменте возможен наибольший рост мировых цен.В источнике
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С чего всё началось

Эксперты назвали продукты, которые могут стать лидерами по росту цен в ближайшие два года

Средний рост цен на продовольствие на мировых рынках в ближайшие два года замедлится и составит 3-4% в годовом выражении.
ТАСС9 апреля в 14:17

Подробнее о событии

Аналитики назвали продукты, на которые снова поднимутся цены

News.ruвчера в 21:21

Россиянам назвали быстро дорожающие продукты

Общественная служба новостейвчера в 06:28

Перечислены товары, которые могут подорожать в ближайшее время

ФАНвчера в 04:27

Названы самые быстро дорожающие продукты

Lenta.ruвчера в 05:45

Названы категории продуктов, которые подорожают за два года

РИА Сахалин-Курилы9 апреля в 16:09

Аналитики предрекли рост цен на три категории продуктов

URA.Ru9 апреля в 14:51

Эксперты назвали продукты, которые могут стать лидерами по росту цен в ближайшие два года

ТАСС9 апреля в 14:17
Интересное

Космонавт Михаил Корниенко рассказал, что плавающий в океане остров из мусора видно с МКС

Российский космонавт Михаил Корниенко, участник годового полета на Международной космической станции (МКС), рассказал, что плавающий в океане остров, полностью состоящий из мусора, действительно видно с МКС.
Комсомольская правда17:44

В России начали декларировать доход от продажи цифровых валют

По словам партнера FTL Advisers Марии Куклы, в Российской Федерации у населения появилось желание добровольно отражать доходы от операций с цифровыми активами (как правило с криптовалютой) в налоговых декларациях.
Udm-Info8 апреля в 09:52