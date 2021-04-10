Эксперты назвали продукты, которые подорожают быстрее всего. Лидерами по росту цен в ближайшие два года могут оказаться соя, масленичные культуры и зерно — именно в этом сегменте возможен наибольший рост мировых цен.

С чего всё началось Эксперты назвали продукты, которые могут стать лидерами по росту цен в ближайшие два года Средний рост цен на продовольствие на мировых рынках в ближайшие два года замедлится и составит 3-4% в годовом выражении. ТАСС вчера в 14:17