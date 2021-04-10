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Lenta.ru

Названы самые быстро дорожающие продукты

Эксперты назвали продукты, которые подорожают быстрее всего. Лидерами по росту цен в ближайшие два года могут оказаться соя, масленичные культуры и зерно — именно в этом сегменте возможен наибольший рост мировых цен.В источнике
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С чего всё началось

Эксперты назвали продукты, которые могут стать лидерами по росту цен в ближайшие два года

Средний рост цен на продовольствие на мировых рынках в ближайшие два года замедлится и составит 3-4% в годовом выражении.
ТАССвчера в 14:17

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Названы категории продуктов, которые подорожают за два года

РИА Сахалин-Курилывчера в 16:09

Россиянам назвали быстро дорожающие продукты

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Перечислены товары, которые могут подорожать в ближайшее время

ФАН04:27

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News.ru21:21

Названы самые быстро дорожающие продукты

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URA.Ruвчера в 14:51

Эксперты назвали продукты, которые могут стать лидерами по росту цен в ближайшие два года

ТАССвчера в 14:17
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