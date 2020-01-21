Экономика
Lenta.ruНазваны самые доходные инвестиции 2019 года
Биткоин стал самой выгодной инвестицией по итогам 2019 года, подсчитали аналитики компании FinExpertiza в исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Авторы рассчитали рублевую реальную доходность (с поправкой на инфляцию) основных инвестиционных инструментов.
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Политика
Ольга Васильева лишится своего поста в новом правительстве
Министр просвещения РФ Ольга Васильева не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина.
Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Джонсона в Берлине
Встреча Президента России Владимира Путин и британского премьер-министра Бориса Джонсона, которая прошла в Берлине 19 января на полях конференции по Ливии, отражала примирительный настрой и носила конструктивный характер.
Политика
Журналисты WP: Трамп надеялся объявить о приглашении Путина в США
Как сказано в публикации, написанной корреспондентами газеты The Washington Post Филипом Ракером и Кэрол Леонниг, Трамп в марте 2018 года потребовал от тогдашнего помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера публично объявить о сделанном главе РФ приглашении.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Политика
Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти
Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
Технологии
Дуров назвал сервис iCloud инструментом слежки
Основатель Telegram Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки за пользователями.
Происшествия
На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками
На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Общество
«Ъ» узнал об идее отдать взыскание долгов по ЖКХ коллекторам
Коллекторские агентства могут допустить до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
Футбол
«Лион» по пенальти победил «Лилль» в полуфинале Кубка французской лиги
Футболисты "Лиона" в серии пенальти обыграли "Лилль" и вышли в финал Кубка французской лиги.
Наука
Австралийские утконосы оказались под угрозой вымирания
Изменения климата и длительная засуха значительно повлияли на популяцию австралийских утконосов.
Кино
«Ведьмак» от Netflix установил рекорд сервиса по просмотрам
Компания заявила, что он поставил рекорд среди всех шоу сервиса и повысил продажи других произведений по франшизе.
Армия и оружие
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Политика
Путин утвердил состав нового правительства
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил сегодня президенту Владимиру Путину обновленный состав правительства.
Хоккей
Гол Бучневича не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Айлендерс»
Стоит отметить, что российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич забросил одну шайбу, тогда как другой отечественный форвард, Артемий Панарин пропустил встречу по причине травмы.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Шоу-бизнес
Холодно смотреть: Толкалина разделась в Ялте до полосатого бикини
Холодно смотреть: Толкалина разделась в Ялте до полосатого бикини Любовь Толкалина в купальнике показала стройную фигуру.
Политика
В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии.
Армия и оружие
Сегодня отмечается День авиации ПВО России
Политика
Дмитрий Песков объяснил спешку при работе над поправками в Конституцию
По словам пресс-секретаря президента, активность работы над предложениями президента РФ Владимира Путина по изменениям Конституции связана с тем, что любые инициативы главы государства реализуются в приоритетном порядке.
Шоу-бизнес
Елена Воробей перенесла операцию
Об операции Елена Воробей написала у себя на странице в Instagram.На данный момент актриса находится а больнице и уже сообщила поклонникам в комментариях о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
Происшествия
ТАСС: на загоревшемся траулере в Охотском море произошел взрыв
На горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис», на борту которого остается запас топлива, произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Политика
Собянин назначил Бочкарева на должность главы стройкомплекса Москвы
Общество
В России создают вакцину от коронавируса из Китая
Пока эксперты точно не знают, как новый вирус может повлиять на россиян, но в случае его распространения по стране и высоком проценте летальных исходов, вакцина должна быть готова своевременно.
Происшествия
В Санкт-Петербурге девушка умерла от удара током
Армия и оружие
У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Альянс тестирует новые Global Hawk. У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники.
Экономика
В Госдуме предложили освободить Дальний Восток от федеральных налогов
Автор документа предлагает освободить жителей Дальневосточного региона от восьми федеральных налоговых выплат.